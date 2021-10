"¿Me vendés esta lapicera?": la técnica del Lobo de Wall Street original para ganarle a cualquiera

Belfort inspiró la icónica película de Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street" (El Lobo de Wall Street): hoy en día se dedica a dar conferencias y charlas exclusivas en donde comparte los más ocultos secretos de su éxito económico .

QUIÉN ES JORDAN BELFORT

Belfort decidió fundar su propia compañía en los años ‘90, Stratton Oakmont, por medio de la cual vendía acciones por pocos centavos prometiendo ganancias astronómicas.

Jordan Belfort es el estafador de cuello blanco en cuya historia se basó el aclamado film de Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street" (El Lobo de Wall Street): un broker de Wall Street que se volvió millonario a los 26 años y, eventualmente, fue enviado a prisión por manipulación del mercado de valores y lavado de dinero, entre otros cargos .

Decidió fundar su propia compañía en los años ‘90, Stratton Oakmont, por medio de la cual vendía acciones por pocos centavos prometiendo ganancias astronómicas .

Estuvo preso por tan sólo 22 meses pero la justicia le ordenó indemnizar a sus clientes por un total de u$s 110,4 millones . Sin embargo, al día de hoy, Belfort sólo devolvió u$s 10,4 millones y nadie parece interesado en reclamarle el resto del dinero.

Durante su encarcelamiento, conoció a Tommy Chong, un actor militante de la legalización de la marihuana en los Estados Unidos, quien lo convenció de contar su historia: así nació El Lobo de Wall Street, su autobiografía que dio origen a la película del mismo nombre .

Entre los años 2009 y 2013, Belfort ganó cerca de u$s 2 millones por la venta de sus libros y otros u$s 24 mil por las conferencias que dictó y sigue dictando . Asistir a una de sus charlas cuesta alrededor de u$s 500 por persona, y su método se basa en una mezcla de psicología del comportamiento, estrategias para la persuasión y neurociencias aplicadas a las ventas .

EL TRUCO DE "VENDEME ESTÁ LAPICERA"

Belfort ganó cerca de u$s 2 millones por la venta de sus libros y otros u$s 24 mil por las conferencias que dictó y sigue dictando.

En una de sus conferencias, un hombre de la audiencia le dijo a Jordan "vendeme está lapicera", haciendo referencia a la célebre escena de la película de Scorsese en donde uno de los amigos de Belfort sostiene que puede vender cualquier cosa, a lo que Belfot (Leonardo Dicaprio) responde: "vendeme está lapicera" .

Al escuchar la pregunta, entre risas, Belfort dijo: "La idea de ‘vendeme está lapicera' es una prueba que uno le da a un vendedor para descubrir si realmente comprenden de qué se tratan las ventas . Si se lo preguntas a alguien que no es un vendedor profesional, que no tiene el instinto, comenzarán a intentar venderte la lapicera. Es decir, te dirán que la lapicera es la mejor, tiene el mejor precio, etc".

Luego, después de demostrar que ese es el error, continuó: " La cosa es así, la única cosa racional que uno puede hacer cuando te piden que vendas una lapicera es comenzar a hacerle preguntas a esa persona . Por ejemplo, ‘¿desde cuándo estás buscando una lapicera?', ‘¿qué clases de lapiceras usaste en el pasado?', ‘¿qué tanta plata gastas en lapiceras?'".

"La clave para vender es descubrir cuales son las necesidades de tu cliente, para eso hay que hacer preguntas" , concluyó el millonario. Ese es el truco definitivo para vender. claramente no sólo lapiceras, sino cualquier cosa .

EL LOBO DE WALL STREET (THE WOLF OF WALL STREET) - MARTIN SCORSESE, 2013

Durante su encarcelamiento, conoció a Tommy Chong, un actor militante de la legalización de la marihuana en los Estados Unidos, quien lo convenció de contar su historia.

Basada en la vida real de Jordan Belfort, sigue la historia desde sus comienzos, cuando Belfort, interpretado en este caso por Leonardo Dicaprio, tenía tan sólo 24 años. Joven y ambicioso, su afán por el dinero lo lleva a convertirse en un bróker destacado de Wall Street y, eventualmente, en un directivo de la empresa de inversiones bursátiles Stratton Oakmont .

Dispuesto a destruir todo a su paso para conseguir el éxito, a costa de traficar con bonos basura y de estafar a numerosos inversores , Belfort se convierte pronto en una máquina de hacer dinero, y también de gastarlo. Su vida de excesos culminará en una investigación policial y un triste final.

Duración: 3 horas

Rating IMDB: 8.2, top rated movies #141