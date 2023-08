Macro se convirtió en el mayor banco privado por patrimonio tras comprar el Itaú

El Banco Macro se convertirá en la primera entidad privada del país por patrimonio y cantidad de sucursales tras la compra anunciada ayer de las operaciones del Banco Itaú en la Argentina, cuyas negociaciones fueron comunicadas en mayo pasado. La operación se pactó en u$s 50 millones, que Macro financiará con la emisión de una ON, según trascendió.

El acuerdo de compra fue informado a primera hora de la mañana los reguladores de los mercados en donde operan ambos.

Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

Ahora, la transacción, que marca la salida del país de la principal entidad bancaria de Sudamérica, debe ser aprobada por el Banco Central. El trámite debería insumir no menos de tres meses, según estimaron en el Macro.

Se convertirá en la entidad privada con la mayor red de puntos de atención distribuidos en todo el territorio nacional. Con 565 sucursales y 9400 colaboradores y atenderá a seis millones de clientes.

Para Macro, significará la expansión con 70 sucursales en la CABA y Gran Buenos Aires, donde tiene mayor presencia el Itaú, y tomar una amplia cartera de individuos y corporativa, según explicó ayer el propio Brito.

Macro, por su parte, tiene 80% de su red ubicada fuera del AMBA, sobre todo en el Norte de la República. En materia de banca empresaria, Itaú tiene presencia en comercio exterior.

Banco Itaú, que estaba en la Argentina desde 1979, compró en 1998 el Banco del Buen Ayre.

"Cuando uno mira la valuación de Banco Macro, Banco Galicia, las dos entidades más representativas con oferta pública, ambas y todas las entidades más o menos tienen un valor que ronda entre 15% y 20% de los máximos históricos".

"La historia nuestra ha sido que en los períodos de crisis, en períodos de salida de la banca extranjera, siempre lo hemos capitalizado para crecimiento inorgánico. Y la verdad que era algo que hace algunos años hemos también intentado hacer con alguna otra entidad, que no hemos llegado a buen puerto", dijo Brito en un encuentro con periodistas. En 2002, Macro se había quedado con 36 sucursales de Scotiabank Argentina.

Intentos anteriores

Hace algunos años, había estado negociando la compra de Banco Patagonia, filial argentina del Banco do Brasil. Por entonces, se habló de valuaciones de u$s 1900 millones. Ahora, al Itaú lo adquirió por u$s 50 millones, síntoma de la valuación de los bancos.

"Para nosotros es una operación muy importante y al mismo tiempo, dado el tamaño que tiene, si uno mira el patrimonio, es más o menos 10%, si uno mira depósitos, por ahí más cercano al 15% de lo que es Banco Macro, con lo cual creemos que al mismo tiempo es una operación para nosotros sencillamente de poder absorber para posterior fusionar", agregó Brito.

En ese sentido, sobre el precio dijo Brito que, "cuando uno mira la valuación de Banco Macro, Banco Galicia, las dos entidades más representativas con oferta pública, ambas y todas las entidades más o menos tienen un valor que ronda entre 15% y 20% de los máximos históricos. No es que lo hayamos comprado ni más barato ni más caro, son valoraciones actuales de los bancos en Argentina", agregó.

Presencia en el país

"Somos una empresa argentina que crece día a día, y con la compra del Itaú ratificamos el compromiso de seguir invirtiendo en el país", agregó el banquero. Con la adquisición, de tener un market share de 6% en préstamos y depósitos, le agregarán entre 1% y 1,5% que le aportará el Itaú. En el mercado, se situarán detrás de los bancos Santander y Galicia.

En otras operaciones, en 1996 Macro compró los bancos provinciales de Misiones, Salta y Jujuy. En 2001, el 59% de Bansud. En 2004, el Nuevo Banco Suquía; en 2005, el Empresario de Tucumán; en 2006 el Banco de Tucumán y el Nuevo Banco Bisel; en 2010 el Banco Privado de Inversiones y en 2018, la red minorista del BST.