Banco Macro presentó su Memoria Anual Reporte Integrado 2025, bajo el cual consolida información financiera y no financiera, en un estándar internacional que cumple hace 19 años y lo transformó en pionero de transparencia al mercado. En lo financiero, Macro registró un resultado neto superior a los $ 303.043 millones —incluyendo Otros Resultados Integrales—, con un retorno sobre el patrimonio neto (ROE) del 5,1% y ROA del 1,4%. El índice de eficiencia se ubicó en el 39%, “reflejando una gestión disciplinada de gastos en relación a los ingresos”, informó la entidad. Los resultados no son menores dado el complicado contexto del 2025 para el conjunto de la banca. Aunque el conjunto del sistema financiero argentino acumuló en promedio de ROE de 5,7%, el desarme de pasivos remunerados del BCRA, tasas de interés en alza, mayor morosidad y la volatilidad cambiaria pegaron fuerte en los mayores bancos, no incidió en resultados negativos en el Macro. La Memoria 2025 fue elaborada tomando con la referencia del Marco Internacional de Reporte Integrado de la IIRC, los estándares GRI, los principios del Pacto Global de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible relevantes para la entidad, y las Normas Internacionales de Sostenibilidad y Clima (NIIF S1 y NIIF S2). En el texto se despliegan seis ejes: Financiero, Industrial e Intelectual, Humano, Social y Natural. En materia de gobernanza, durante 2025, la entidad incorporó a Juan Martín Parma como nuevo Gerente General, por ejemplo. Banco Macro es la entidad privada con mayor presencia territorial de la Argentina, con 487 puntos de atención bancaria en 23 jurisdicciones, y el 40% de sus sucursales en localidades con menos de 30.000 habitantes. Al cierre del ejercicio, el banco contaba con 2,8 millones de usuarios de canales digitales, 6,3 millones de clientes individuales y 224.969 clientes empresas, con un NPS de 41 puntos en Banca Empresas y 32,1 puntos en Banca de Individuos. El banco tiene 8246 colaboradores en todo el país Banco Macro y Fundación Macro destinaron $ 2105,5 millones a inversión social, alcanzando a 750.000 beneficiarios a través de programas de formación para el empleo, educación financiera, desarrollo de emprendedores y acceso a la cultura, se informó. El Programa Cuentas Sanas cumplió su décimo aniversario con 277 talleres y 6589 participantes, y se acompañaron 348 organizaciones sociales en todo el país.