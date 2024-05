Los caminos que conducen a Nueva Roma no pasan por Buenos Aires

En las redes, el "meme" financiero de ayer fue la performance de los activos argentinos: fuertes tomas de ganancias, sobre todo en la Bolsa argentina, con indicadores líderes que cayeron 2% y ADR en Nueva York que operaron a la baja en promedio. Los bonos mejoraron 1%, pero no tuvo nada que ver con lo que dijo el segundo hombre más rico del mundo. "I recommend investing in Argentina" , posteó en su cuenta personal el dueño de la red X, después de reunirse, por segunda vez en pocas semanas, con el presidente de la Argentina, quien prometió hacer del país la Nueva Roma.

Los "pibardos" del mercado esperaban una explosión de órdenes de compra. A lo mejor, esta segunda oleada está por venir. Bienvenida después de la primera corriente del rally que siguió a las elecciones generales de 2023. Por lo pronto, la parábola de Musk indicaría que a pesar de los buenos augurios todavía "no entran" los capitales más relevantes. El empeño y el trabajo de Milei y del ministro Luis Caputo apunta a seducir al capital en EE.UU. Con ese mismo objetivo, el empuje legislativo para dotar de gobernabilidad a las ideas con que baña a los inversores complacidos por el discurso extremo del presidente libertario. Aún después del éxito en el Congreso, todavía queda un test ácido de gobernabilidad en el Senado.

Por el momento, aunque escaso, lo que ingresa es capital financiero. Y mientras tanto, aquí, en Buenos Aires, la recesión sigue corroyendo a la actividad y ayuda a batir a la inflación. En la UIA aplauden artículos del proyecto con media sanción de Diputados de la ley de Bases. En particular, el capítulo laboral. Pero condenan con muy buenos modales la legislación que otorga beneficios ilímitados en materia fiscal y cambiaria a megainversiones sin garantía de "derrame" en pymes ni en productores nacionales. También se preocupan por la rebaja de aranceles a la importación de electrodomésticos y neumáticos.

La dimensión Pyme y de la industria nacional no aparece en las políticas del Gobierno. El periodista especializado en la industria automotriz Horacio Alonso reflexionaba así en X, acerca de la agenda productiva presidencial: "Detalle. Milei se reunió dos veces con el presidente de una automotriz y una sola vez visitó una fábrica de auto. No fue en Argentina. Fue en EE.UU. Con Musk y Tesla. Ni en campaña ni como presidente estuvo en una terminal local. Tampoco recibió a ADEFA. "No nos quiere", dicen en el sector".

La economía hoy es mero equilibrio fiscal, desinflación a golpe de recesión y tranquilidad cambiaria por el cepo. ¿Estos caminos conducen a la Nueva Roma?