Los bonos caen otra vez: qué proyectan los inversores para el país

Los bonos caen entre 10% y 15% desde los picos de abril, con los traspiés legislativos como mayor foco de volatilidad de corto plazo. Pese a la baja actual, los Globales siguen mostrando fuertes ganancias en lo que va del año.

Los analistas creen que de aprobarse la ley bases, los bonos podrían retomar su tendencia alcista. De esta manera, bajo ese escenario, la merma actual podría ser vista como una oportunidad de compra.

Dólar futuro: vuelve la cobertura cambiaria por la perspectiva de las reservas del BCRAEl riesgo país supera los 1500 puntos: ¿Por qué los bonos caen 13% desde abril?

Bonos en retroceso

Los bonos argentinos vuelven a operar a la baja por cuarta jornada consecutiva.



La renta fija local operó en rojo a lo largo de toda la semana y hoy abren con descensos de 0,6% en promedio.

Los Globales a 2029 y 2030 caen 0,57% y 0,5%, mientras que los títulos a 2035 y 2038 pierden 0,73% y 0,65% respectivamente.

Finalmente, en el extremo más largo de la curva, la renta fija argentina pierde 0,62% y 0,54% en los bonos a 2041 y 2046.

En el acumulado de la última semana, los bonos muestran caídas de entre 7% y 9,2% en los distintos tramos de la curva, a la vez que pierden entre 7% y hasta 12,5% en el último mes.

A su vez, observando desde el pico de abril, los bonos argentinos muestran pérdidas de 14% en promedio, por lo que la merma actual hundió a los títulos locales a su menor nivel desde marzo pasado.

De esta manera, y a medida que bajan los bonos, el riesgo país también se disparó a su mayor valor desde el primer trimestre, alcanzando los 1550 puntos, subiendo desde los 1080 que había tocado en abril pasado.

Pesimismo de corto plazo

La fuerte reversión de los bonos en las últimas semanas podría ser interpretada como un cambio de humor por parte de los inversores respecto de la argentina.

Los traspiés legislativos del Gobierno, con el freno en la ley bases y el cambio en el ajuste jubilatorios en Diputados esta semana, generaron cierto pesimismo entre los inversores.

Esto se vio complementado con las dudas que se dieron alrededor de la renovación del SWAP con China y a un menor ritmo de compras de dólares del BCRA durante mayo y los primeros días de junio, siendo estas semanas el periodo estacional de mayor flujo de divisas, por lo que esto causó cierto pesimismo de corto plazo.

En concreto, ayer el BCRA volvió a registrar ventas netas en el mercado cambiario, esta vez por u$s 1 millón.

"La autoridad monetaria vendió dólares en tres de las últimas ocho ruedas por lo que el ritmo de compras diarias fue de USD 18 M en la última semana, siendo un mínimo para la gestión Milei, detallaron desde Cohen.

Las dudas sobre la dinámica de reservas, la cuestión legislativa y el SWAP Chino se tradujeron en caída de los bonos y mayor volatilidad cambiaria.

Juan Manuel Truffa, director de la consultora Outlier, remarcó que la dinámica no está siendo para nada amigable con Argentina en estas ruedas.

En ese sentido, agregó que es de esperar que la corrección de expectativas en sentido negativo se sostendrá hasta que no tengamos buenas noticias por parte del gobierno.

"Los problemas de gestión, las idas y venidas en la relación y tramites en el Congreso y la falta de presiones o avances concretos en temas que el mercado comenzó a identificar como claves, como ser la salida del CEPO, no parecen ayudar a los activos tampoco. Respecto de esto último, entendemos que podría resultar más que importante despejar las dudas que surgieron en los últimos meses respecto de la renovación del swap chino", detalló Truffa.

Por otro lado, también remarcó que el Gobierno tampoco parecería estar consiguiendo beneficios al generar peleas en varios frentes simultáneos (energéticas, prepagas, bancos, etc.)

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, considera que hay un cambio de expectativas debido a atraso en la salida de la ley de bases y los rumores de que el banco chino no prestaría el swap.

"El riesgo que implica que el banco chino no preste el swap es que, saldrían de las reservas 5 mil millones de dólares aproximadamente entre junio y julio, lo que haría que el riesgo país y el tipo de cambio suban", dijo Lazzati.

La cuestión legislativa en el centro de atención

Los bonos argentinos vienen llevando a cabo un proceso de ajuste en las últimas semanas, luego de meses de fuertes subas.

Desde los picos alcanzados en abril, los bonos del tramo corto caen entre 10% y 11%, mientras que los bonos del tramo medio y largo descienden entre 13% y 15%.

Sin embargo, en lo que va del año, y a pesar de la merma actual, los bonos locales suben entre 31% y 36% en el tramo corto y entre 12% y 22% en el tramo medio y largo.

El tema legislativo es, según los analistas, una variable clave que afecta en el corto plazo la dinámica de la deuda local.

En términos generales, los analistas esperan que de ser aprobada la ley bases, esta pueda provocar mayores ganancias en los bonos, siendo la caída actual una posible oportunidad de compra.

Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, considera que si los bonos estan haciendo un recorte de corto plazo, el mismo debería encontrar soporte en estos niveles.

"Si es una corrección corta, técnica, tendría que ver niveles de rebote ya en estas zonas, es decir, de paridades alrededor del 50%. Me parece que a nivel técnico de corto plazo es una corrección más que suficiente", dijo Bagilet.

Sin embargo, Bagilet advirtió que si se trata de una corrección un poco más profunda, cayendo debajo de 50% de paridad, esto podría ser aún más negativo para los bonos.

"Si la deuda rompe niveles de 50% de paridad, sería la entrada de un escenario más negativo, y en el que se complicaría todo", comentó.

El tema central que definirá el futuro de los bonos según Bagilet está relacionado con la ley bases.

"El punto de inflexión que impacta sobre los bonos es si sale o no la ley bases. Hoy está trabada en el Senado. Al parecer ya se tienen los votos y por ello puede ser el punto de inflexión para que los bonos reboten en esta zona de paridades de 50%", comentó.

En ese sentido, Bagilet entiende que para aquel que quiera especular con que finalmente va a salir la ley bases, este puede ser un punto de entrada.

"La estrategia es seguir apostando a la curva, especulando con que va a salir la ley bases, junto con un reacomodamiento inmediato de la micro. Bajo este escenario de reacomodamiento de la economía, me gusta más la curva con vencimiento a 2035", puntualizó Bagilet.

En cuanto a una posible oportunidad, para Lazzati, los bonos operan en nivel de soporte.

"El AL30, el bono más operado en Argentina, está en 51 dólares. Si rompe ese soporte, estaría bajando a u$s 45 aproximadamente. Si el soporte de u$s 51 lo mantiene en los próximos días, tendría que empezar a subir nuevamente hasta valores cercanos a su techo u$s 60. Creo que hay una oportunidad pero con un riesgo alto. Recomiendo a los inversores con un perfil más arriesgado que si quieren entrar, lo hagan en pequeñas cantidades", dijo.

Finalmente, Juan Barboza, Head de Research Mariva, considera que, si el Gobierno logra aprobar la ley, demostrando gobernabilidad, los bonos soberanos podrían seguir mostrando ganancias.

La mejora de los fundamentos de Argentina dio soporte a los precios de los bonos en dólares en medio de la incertidumbre de la semana anterior y los acontecimientos recientes en el Congreso fueron noticias positivas para los bonos, dijo Barboza.

Por otro lado, agregó que la mejora de los fundamentos de Argentina apoyó los precios de los bonos en dólares en medio de la incertidumbre de la semana anterior.

"Seguimos creyendo que, en caso de una normalización de la curva de rendimiento, es decir, una convergencia hacia la de los países con calificación BBB- o CCC+, el mayor potencial de subida está en el GD35 y el GD38. Sólo en caso de un aplanamiento de la curva, los bonos más cortos como el GD30 serían los más atractivos", dijo.

A su vez, sobre esto último remarcó que "observamos que esta no sería la mejor solución para el Gobierno, ya que debería poder acceder a los mercados internacionales en 2025 para afrontar el crecimiento de los pagos en los próximos dos años", estimó Barboza.