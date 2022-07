Llamados y sugerencias detrás de las caídas de los dólares financieros y del blue

Este martes por la mañana, los principales agentes de Bolsa recibieron un llamado del Byma, la institución que agrupa a los operadores de mercado, para pedirles moderación en las compras de dólares financieros. El pedido a Byma provino del Ministerio de Economía, con la nueva gestión Batakis.

Dólar artificial

Esa fue la razón porque el dólar MEP y el CCL cayeron 2,5%, hasta $ 265 y $ 274, respectivamente, lo que impulsó la baja del blue de $ 260 a $ 255, en una jornada donde el riesgo país trepó a un récord de 2593 puntos y que el BCRA debió vender u$s 180 millones.

"No lo definiría llamado, fueron sugerencias a ser moderados, entendiendo la realidad", se defienden. Pidieron no meter a los robots a operar a full en el mercado, ya que esas operaciones desvirtúan y desarbitran todo, para no meter turbulencias donde se necesita aplacar un poco. La moderación, explicaron, es que si tenían pensado operar 2000, operen 1000.

"¿Qué promedio de operatoria venís teniendo en mercados un poco más distendidos? Bueno, acércate, no te vayas mucho más de tu promedio operativo diario", fue la sugerencia.

Sugerencias

"Son charlas amigables, amistosas, son sugerencias; en el pasado un par se rebelaron y ahí sí los llamaron, pero de más arriba. Te agradecen, porque le explicás 'para qué van a salir en la foto' de quién sobresalió en volumen. No podemos obligar, y nunca lo vamos a hacer, no está en la concepción de Byma manejar la operatoria, pero teníamos que decirles que los van a estar mirando", comentaron.

Nadie se rebeló, ya que no le conviene a nadie que el mercado sea más complejo de lo que ya está. "Hicimos caso porque no queremos que nos vengan a hacer alguna maldad, no nos queda otra", admitió uno de los receptores.

Intervención

"Muy grosera la intervención del Banco Central en los dólares financieros". Así explicó, en estricto off the record, el presidente de una de las entidades financieras más importantes del país.

Consultados en el BCRA, dijeron que no habían intervenido en el CCL. Explican que, si un bono cae más en pesos que en dólares, baja el tipo de cambio. El martes bajaron más en pesos que en dólares, eso hace que caiga el tipo de cambio. El lunes no operó Wall Street , por eso en la jornada subieron más en pesos y el martes ajustaron.

Para quién los dólares

En el equipo económico niegan haber intervenido y dicen que los dólares son para la producción. De todos modos, el dueño de una de las sociedades de Bolsa top dijo que cayó el GD30C (contra cable), pero cayeron más los bonos contra pesos cuando salió el Central a pagar. Reveló que el BCRA intervino en el futuro y también en bonos en pesos en toda la curva, con muy poco volumen.

Para el analista Salvador Distéfano, la baja obedece a que se han habilitado algunas importaciones, entonces las empresas necesitaron cambiar dólares en el MEP para poder tener pesos para pagarlas.