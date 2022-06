Las inversiones de Rafael Nadal, el rey de Roland Garros: restaurantes, autos de lujo, academias de tenis y series de Netflix

Rafael Nadal es una de las grandes leyendas de la historia del tenis. Su reciente título en Roland Garros ante el noruego Casper Ruud lo consagró como el jugador con más títulos individuales en torneos Grand Slam dentro del circuito masculino con 22 trofeos. Pero su victoria en París no es novedad ya que el mallorquín es considerado el rey del polvo de ladrillo con 14 campeonatos en ese torneo. Además de ser un ícono del deporte, Nadal también es un ávido inversor .

Según el sitio oficial de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), "Rafa" acumula 1058 victorias y solo 212 derrotas desde su debut como profesional en 2021 . El último título en París le permitió embolsar casi u$s 2,3 millones en premios. A lo largo de su carrera, de acuerdo a datos oficiales, ganó más de u$s 115 millones solo por torneos ganados. Si a esto se le suman los acuerdos de patrocinio y sponsors supera los u$s 535 millones lo que lo convierten en uno de los deportistas con más ingresos de todos los tiempos.

Filantropía y academia de tenis

Nadal destina buena parte de sus ganancias a causas benéficas y es conocido por sus acciones de filantropía. En 2008 creó la Fundación Rafa Nadal que otorga becas a jóvenes tenistas para que puedan estudiar y entrenar a la vez. Hace seis años abrió su propia academia de tenis en Mallorca la cual demandó una inversión de u$s 28 millones. Ahí mismo entrenó Ruud, su última "victima" en Roland Garros.

Nadal tiene una academia de tenis en Mallorca y pronto abrirá una sede en Hong Kong

En julio, el tenista español abrirá una nueva sede de su centro de tenis en Hong Kong. Esta contará con siete canchas al aire libre, dos mini canchas y un espacio cubierto de entrenamiento.

En qué invierte Nadal

Pero el player también cuenta con varias inversiones en múltiples segmentos. Es uno de los propietarios de Mabel Capital, una compañía de inversión privada . A través de esta sociedad tiene intereses dentro del rubro inmobiliario y a su vez desembolsa capital para numerosos proyectos, como la producción del festival musical Mad Cool y financiamiento para una productora de alimentos orgánicos. Asimismo, Mabel Capital fue una de las inversoras detrás de Soy Georgina, la serie documental de Netflix protagonizada por Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo.



Tatel, la cadena de restaurantes de la cual Nadal es inversor

Otra de las pasiones de Nadal es la gastronomía. Su inversora maneja una participación en la cadena de restaurantes Tatel, de la cual también son socios el basquetbolista Pau Gasol y el cantante Enrique Iglesias ; y el local de comida mediterránea Toto.

Autos y propiedades

Más allá de sus inversiones, el mallorquín gasta parte de sus ingresos en propiedades para su familia, autos de lujo e incluso yates. Su vivienda de 7000 metros cuadrados en Mallorca está valuada en u$s 5,3 millones. En tanto, cuenta con otro hogar en República Dominicana.

Su yate está valuado en más de 5 millones de euros

Su garaje tiene varios modelos premium, por ejemplo una Ferrari 458 Italia, un Aston Martin DBS, Un Mercedes SL500 y una motocicleta Harley Davidson 1200 XR. Para navegar, Nadal utiliza su yate 80 Sunreef Power Great White.