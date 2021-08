Lanzan canje de ON con el primer bono verde corporativo de la Argentina a nivel internacional

Genneia, empresa líder en generación de energías renovables en Argentina, anunció una nueva Obligación Negociable (ON) en el mercado internacional, para el canje de su ON Clase XX por u$s 500 millones.

Además, la empresa lanzó tres nuevas obligaciones en el mercado local, por un monto a emitir en conjunto de u$s 40 millones, ampliable hasta los u$s 80 millones.

Los cuatro instrumentos fueron calificados como bonos verdes, por cumplir con requisitos nacionales e internacionales en la materia.

El bono verde en el mercado de capitales internacional Clase XXXI tiene vencimiento en agosto de 2027, denominado en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023.

El bono se ofrece como canje de la ON Clase XX, por un total de u$s 500 millones y por la ON privada por un total de u$s 53 millones, ambas con fecha de vencimiento en enero de 2022.

"Esta oferta de canje se realiza cinco meses antes de su vencimiento y con un instrumento que brinda al inversor la posibilidad de invertir en bonos que buscan cuidar al planeta, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Para Genneia es un verdadero orgullo acercar proactivamente una propuesta de estas características a sus inversores", expresó Carlos Palazón, CFO de la empresa.

"Estas obligaciones negociables se encuentran respaldadas por los ingresos del Parque Eólico Madryn, de 222 MW de capacidad instalada, el más grande del país, que representa 30% de los ingresos de Genneia", explicó Palazón.