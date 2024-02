El dólar planchado reactiva una opción rentable para hacer ganancias en divisa

Una nueva jornada financiera tuvo como protagonista a la baja de todos los dólares libres: 1% descendió el blue a $ 1070, mientras que fue de 0,8% la del contado con liquidación, a $ 1090, y de 0,6% en el caso del MEP, a $ 1045, en una rueda donde el Banco Central compró u$s142 millones.

Estacionalmente, con recesión y caída de actividad económica, a fin de mes suelen caer los dólares libres, como consecuencia de empresas que deben salir a rematar sus ahorros en moneda extranjera para cubrir el pago de sueldos.

Carry trade

Fabio Saraniti, CEO de Win Securities, observa una destrucción tremenda del excesos de pesos en el mercado, de la mano de agregados monetarios en mínimos históricos, lo que trae aparejado que mucha gente sienta que el dólar no se va a escapar.

"Hasta varios clientes me empezaron a decir de hacer carry trade, que era impensado antes y la verdad que hace mucho que no me planteaban esto. Si bien el dólar siempre es un tema de expectativas, el aspecto monetario ya fue resuelto, la balanza comercial se dio vuelta, por lo cual hay excesos de dólares también", detalla.

Flujo de dólares

A su juicio, el flujo de dólares vino para quedarse, y ahora en marzo y abril se espera que se profundice el flujo por la liquidación de la cosecha.

Juan Manuel Truffa, director de la consultora Outlier, hace hincapié en que se está generando deuda en el exterior que no se está pagando: "No hay pesos porque la actividad está cayendo fuerte en diciembre y enero, por lo que se ve un equilibrio inestable, con un CCL y MEP que pueden estar encontrando un piso".