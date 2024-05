El dólar blue superó el récord nominal histórico luego de subir de manera consecutiva en la última semana y el Gobierno respondió cómo será su política monetaria luego de este cambio en el mercado de la divisa paralela: qué hará para frenarlo.

"No hay razón para que esto tenga alguna implicancia en precios, más que el problema inflacionario que estamos viviendo por los desajustes que hubo en materia monetaria y fiscal en la Argentina. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra", sostuvo Manuel Adorni sobre el dólar.



La divisa paralela pasó de $ 1045 a $ 1270 en menos de diez días, un salto que no registraba desde fines de enero. En estos cuatro meses , el bajo porcentaje de devaluación que estableció el Gobierno y el ingreso de dólares en el Banco Central hicieron que se mantenga cercano a $ 1000.

La reacción del Gobierno ante la suba del dólar blue: "No va a pasar"

"Para que la gente esté tranquila, nada tiene que ver la cotización del dólar financiero o el dólar blue con los precios, lo que no quita que la dinámica de precios esté en números altos, pero que nada tiene que ver con esto. Cuando no hubo movimiento en el dólar, había inflación. Así que efectivamente no hay relación entre una y otra", apuntó en su conferencia de prensa diaria.



La respuesta del Gobierno por el dólar

Adorni fue consultado sobre cómo accionaría el Gobierno para intentar frenar la suba del dólar luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Presidente, Javier Milei, afirmaran que el crawling peg se mantendría en un 2% y que lo que había que hacer era bajar impuestos, no depreciar el peso.

"No va a pasar", reveló el vocero sobre la posibilidad de que el Gobierno avance en algún tipo de intervención del mercado cambiario con venta de divisas del Banco Central en el mercado oficial o algún tipo de respuesta para contener la suba.



Tras la suba del dólar blue: ¿conviene comprar o vender?

Adorni agregó que "el dólar es un precio más de la economía, no es más que un bien que podés adquirir en el supermercado o un servicio que podés pagar. La diferencia es que el dólar es un activo financiero y tiene algún tipo de reacción diferente a la que pueden tener otros bienes".

Además, otro de los responsables de la comunicación del Gobierno, Javier Lanari, posteó en sus redes sociales: "Los que se quejaban por el ‘atraso cambiario' ahora reclaman que el Gobierno intervenga en la City para frenar la suba del dólar blue. Psiquiátrico a cielo abierto...".