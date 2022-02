Wall Street en rojo luego de que la inflación en EE.UU. alcance su nivel más alto en 40 años

Los principales índices accionarios americanos abren a la baja el jueves después de que el dato de inflación en EE.UU. resultara el más alto en 40 años. Tanto el Dow Jones como el S&P500 y el Nasdaq inician el jueves en terreno negativo, con bajas respectivas de 0,17%, 0,4% y 0,77%.

En el acumulado del año, los tres principales índices operan con pérdidas, cayendo 1,5% en el caso del Dow Jones, 3,5% en el S&P500 y 7,5% en el Nasdaq.

En Eruopa las bolsas operan mixtas. El Stoxx50 sube 0,2%, al igual que el FTSE100 de Londres que gana 0,4%, el DAX30 de Alemania sube 0,38%. El Ibex35 de España y el FTSEMIB de Milán también operan con ganancias de 0,4% en promedio.

El CAC40 de Francia opera a la baja, cayendo 0,32%

La debilidad en las acciones viene luego de que conociera que la inflación de Estados Unidos se aceleró a una tasa anual del 7,5% en enero, alcanzando un nuevo máximo de 40 años.

El índice de precios al consumidor subió un 0,6% en enero, frente a un 0,5% que esperaba el mercado. Los precios subyacentes también subieron un 0,6%.

La alta inflación refuerza la idea de que la economía está sobrecalentada, lo que implica un mayor desafío para la Reserva Federal (Fed) a la hora de combatir la suba de precios sin generar un proceso recesivo.

El mercado ve que la mayor inflación obligará a la Fed a subir la tasa a un ritmo más acelerado, por lo que implica un riesgo para las acciones en el corto plazo.

"Esta no es una noticia alentadora para la Fed en su batalla por hacer que la inflación regrese al objetivo del 2%", dijo James Knightley, economista jefe internacional de ING.

A partir de la noticia de una inflación acelerada, las probabilidades de que la Fed suba la tasa 50 puntos básicos en la reunión de marzo se elevaron al 45%.

A partir de una expectativa de que la Fed va a subir la tasa, todos los tramos de la curva soberana americana se desplazan al alza. La 10Y se ubica en 1,98%, su mayor valor en dos años .

Del mismo modo, los rendimientos más cortos también operan al alza y se ubican en su mayor nivel en dos años.

La parte corta de la curva suele ser la más sensible a los cambios en la política monetaria de la Fed, y en los últimos meses se han desplazado notablemente al alza, para situarse en su mayor valor desde 2019.

El rendimiento del Tesoro a 2 años se ha duplicado desde principios de año, pasando del 0,73% al 1,47%.

Bonos en rojo

Los bonos argentinos acompañan la dinámica bajista global y también operan en negativo . Todos los tramos de la curva muestran una apertura bajista, con los Globales del tramo corto cayendo entre 0,93% y 0,88%.

En el tramo medio, la deuda opera con una caída de 0,74% en el Global 2035 y de 0,18% en el Global 2038. Finalmente, los bonos más largos caen 0,85% y 0,69% en el caso del Global 2041 y 2046 respectivamente.

El mercado sigue atento a los avances de las negociaciones entre el FMI y el Gobierno.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) afirmaron que entramos a tiempo de descuento con menos de 40 días del deadline para llegar a un acuerdo.

" El bajo nivel de Reservas Netas no permite demoras en la negociación con el FMI. De no llegar al 21 de marzo con un acuerdo cerrado, el país deberá desembolsar u$s 2800 millones que, lógicamente, al no tenerlos lo haría entrar en short term arrears (atrasos de corto plazo)", dijeron.

Las acciones argentinas operan con ganancias en su mayoría. TGS lidera las subas, con un avance del 3%, seguido por Vista OIL que sube 2,97% e IRSA que gana 2,89%.

El sector financiero sube 2,5% en promedio, mientras que YPF avanza 1,9%