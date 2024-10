¿Habrá una nueva devaluación? Qué piensa el Gurú del Blue: "Estás errando..."

Desde la devaluación de diciembre del año pasado, el gobierno de Javier Milei mantiene una actualización del 2 % mensual del dólar oficial (crawling peg), un sistema de "micro devaluaciones diarias" que mantiene a la divisa muy por debajo del nivel de inflación, el cual acumula un 94,8 % en lo que va del año.

Debido a esto, la divisa norteamericana se va atrasando cada día un poco más y, según reveló la consultora LCG, en el mercado preocupa que pronto se consumirá toda la ganancia de competitividad-precio lograda con la corrección inicial de Caputo.

En este escenario, vuelve a sobrevolar el fantasma de una posible nueva devaluación abrupta para corregir las disparidades: al observar el mercado de futuros, las expectativas de otra corrección se elevan para diciembre del 2024 y enero y febrero del 2025, aunque con una suba marginal.

Entre los analistas, por su parte, toma fuerza nuevamente el debate sobre si es necesario volver a devaluar o no y si, de hacerlo, debería ser de golpe o con con un retoque del crawling peg para acercarlo al ritmo de inflación y, más adelante, converger en la apertura del cepo cambiario.

Al respecto, el analista financiero Salvador Di Stefano compartió su perspectiva.

¿Habrá una nueva devaluación? Qué piensa Salvador Di Stefano

En diálogo con el Canal Rural, el analista consideró el avance del dólar oficial al 2% mensual con foco en la realidad del sector agropecuario, su especialidad.

Su postura sobre una posible nueva devaluación es marcada y se alinea a lo que sostiene Javier Milei: "No hay que ser tan cabezadura, el Gobierno Nacional dijo que no va a devaluar y hay un montón de gente que está esperando la devaluación".

¿Por qué Di Stefano le cree a Milei? según él, el Presidente también pone en juego aquí su imagen política. "El Gobierno sentó políticamente su alianza con los jóvenes que lo votaron", comenzó para explicarse.

"¿Que les dijo a los jóvenes?", continuó, y enumeró: "No voy a devaluar, no voy a emitir dinero, no va a haber inflación". En contraste, él observa que el productor agropecuario hoy espera todo lo contrario, "que haya una devaluación, que emitan y que haya inflación".

Sin embargo, él cree que "política y económicamente, el Presidente no se va a mover" de lo que prometió "porque si le falla al grupo que mayoritariamente lo votó, queda con una debilidad política enorme, queda desnudo".

En este escenario, advirtió a los productores que esperan una devaluación desde principios de año y les pidió que tengan cuidado al endeudarse en pesos esperando una nueva caída en su valor contra el dólar.

"Desde principio de año están esperando que la soja suba, desde principio de año están esperando que devalúe y ahora toman deuda en pesos al 50% anual con eso en mente", relató el analista.

Sin embargo, compartió una serie de cuentas para advertir que esta decisión puede ser comprometida financieramente ya que se recae en la expectativa de una devaluación , algo que el Gobierno intentará evitar a toda costa.

"Si vos tomas una deuda del 50% en pesos y, ¿a cuánto es la devaluación? el 30% [anual]. Entonces hay que hacer 1.5, que es la tasa de préstamos en pesos, y la dividís por 1.30, que es la tasa de devaluación, ¿qué te da? 1,15, bueno 15% es la tasa en dólares que estás pagando cuando vos sacás un crédito en pesos al 50%", explicó.

Y remarcó: "Si yo ofrezco un crédito al 15% en dólares ustedes me dicen: 'Vos estás locos, sos un ladrón', pero si yo les digo que les doy un crédito al 50% en pesos lo agarran porque creen que va a haber una devaluación y eso te está enterrando financieramente", remarcó con dureza el también llamado "Gurú del Blue".

Frente a esto, Di Stefano marcó: "Entonces, antes de tomar un crédito al 50% en pesos, vendé la soja y no tomes ese crédito, porque eso te va a llevar al cementerio, entonces cuidado a la hora de tomar deuda".

Y, para cerrar, concluyó con una advertencia contundente: "Si esperas una devaluación, estás errando".