La brecha del dólar cae al 23% y se acerca a los mínimos de la gestión de Milei

La brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares paralelos continúa achicándose. El recorte se da de la mano de nuevas bajas en las cotizaciones alternativas de la divisa tras las señales de diálogo por parte del presidente Javier Milei y el avance de la cotización oficial, que este martes fue mayor al habitual.

Las bajas más importantes de la jornada del martes se registraron en los dólares financieros. El MEP con GD30 y el CCL mediante Cedear cayeron 1,3% y 2,2% para ubicarse alrededor de los $ 1016 y $ 1042, respectivamente. En la plaza informal, el dólar blue cedió 0,5% y se negoció en $ 990 en la punta de compra y $ 1010 en la de venta.

Nueva bicicleta financiera para ganar en dólares antes del Pacto de Mayo

Los dólares alternativos profundizaron así las caídas, en medio de los fuertes ingresos de divisas por parte de los exportadores (el 20% se liquida a través del dólar financiero) y luego del discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, en el que buscó bajar la tensión con los gobernadores.

"Las bajas del CCL se justifican en los flujos más que en los fundamentos. Mientras la liquidación de los exportadores continúe fluyendo, derivando en una oferta extraordinaria en el mercado financiero, la apreciación puede seguir extendiéndose", comentaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.



Tras las variaciones de la jornada, la brecha entre el dólar CCL y el tipo de cambio oficial mayorista se redujo al 23%, por lo que vuelve a acercarse a los mínimos que registró pocos días después del salto devaluatorio que dispuso el ministro Luis Caputo, cuando la diferencia cayó por debajo del 20 por ciento.

Avance del oficial



Uno de los movimientos más llamativos de la jornada fue la suba que se registró sobre el tipo de cambio oficial, muy superior a lo habitual. El Banco Central dispuso un incremento de $ 1 sobre la cotización oficial de la divisa en el mercado mayorista, por lo que terminó la jornada en 845 pesos.

En términos nominales, el avance representa alrededor del doble de lo que estuvo registrando en las últimas semanas, pero fuentes del equipo económico afirman que no se trata de un cambio de estrategia y que se mantendrá el ritmo de devaluación previsto para este mes.

"Hay que recordar que la semana pasada el BCRA ajustó al tipo de cambio menos que la anterior. No creo que esto signifique un cambio en la estrategia de actualización de las cotizaciones. Sería prematuro hablar de una aceleración", afirmó el operador de cambios Gustavo Quintana.

Más reservas



La nueva caída de la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares alternativos se dio en una jornada en la que el Banco Central mantuvo su racha compradora de dólares para sus reservas internacionales a través de su intervención en el mercado oficial de cambios.

La autoridad monetaria registró un saldo positivo de u$s 84 millones tras su participación en el mercado cambiario. Así, acumula compras netas de reservas por u$s 455 millones en las tres primeras jornadas del mes y u$s 8947 millones desde el salto devaluatorio que aplicó Caputo en diciembre.

Las compras de dólares en el mercado cambiario explicaron gran parte del avance de las reservas internacionales brutas, que aumentaron u$s 112 millones respecto al cierre previo para ubicarse en u$s 27.751 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.

"Aún en un escenario de bajo nivel de actividad como el de hoy en la plaza cambiaria, las compras netas de reservas no ceden y siguen confirmando un círculo virtuoso para el Banco Central que todo parece se mantendrá en lo que resta del mes de marzo", destacaron los operadores de PR Corredores de Cambio.