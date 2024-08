La brecha del CCL con el dólar importador es de 17% pero el cepo se mantiene

Argentina es el país de las brechas. Tantas como tipos de cambio. Dólar tarjeta, importador, blend, CCL, MEP, oficial, blue. Pero entre ellas, una de las que se sigue de cerca es la del "contado con liqui" con el dólar importador que surge del tipo de cambio oficial más el impuesto PAIS. A los precios de cierre de ayer, esa brecha es de apenas 17% con el CCL cerrando a $1.296 y el importador en $1.110 (surge del mayorista en $945 más el 17,5% del mencionado gravamen).

Lo que aparentaría ser una oportunidad para ir destrabando el cepo, levantando restricciones, en realidad no lo es. En primer lugar, porque la brecha entre el CCL y el dólar importador va a trepar al 27% en septiembre dado que el gobierno reducirá el impuesto PAIS de 17,5% a 7,5%. El dólar importador a los precios de ayer se ubicaría en $1.016. Bien podría el equipo económico definir una suba del dólar oficial a $1.032 que con el 7,5% llevaría el dólar importador a $1.110, es decir en los mismos niveles actuales. Ello no impactaría en los precios y daría oxígeno a varios sectores que reclaman por mejores en el tipo de cambio oficial, especialmente el campo tras el derrumbe reciente del precio de la soja en Chicago.

Pero ya está decidido por el gobierno que no habrá ninguna modificación en el actual esquema cambiario con subas de 2% mensual, en el ya establecido "crawling peg". Todo lo que se asemeje a una devaluación brusca o corrimiento del sistema cambiario actual es rechazado por el Ministerio de Economía. Por más que ello no afecte el valor del dólar importador o, en definitiva, a los precios. Por este motivo es que la brecha entre el CCL y el dólar importador en septiembre trepará al 27% dado que este último tendrá una menor carga impositiva, de diez puntos por el PAIS.

Ayer el INDEC dio a conocer un dato que siempre es mirado de cerca en el mercado porque brinda señales sobre el tipo de cambio. En julio, las exportaciones totalizaron u$s 7.221 millones y las importaciones, u$s 5.646 millones. "El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 0,4% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de u$s 12.867 millones. La balanza comercial registró un superávit de u$s 1.575 millones y un resultado positivo por octavo mes consecutivo", destacó el informe del INDEC.

De todas maneras, las cifras pueden estar contaminadas por el anuncio del gobierno de reducir el impuesto PAIS desde septiembre. Los importadores que pudieron, postergaron las compras al exterior para septiembre a la luz de que iban a contar con un "descuento" de 10 puntos porcentuales en el impuesto PAIS. Seguramente en el próximo mes el superávit comercial se reducirá drásticamente o bien mostrará déficit en línea con estos movimientos. "Es el octavo mes consecutivo de superávit comercial como contracara del ajuste del tipo de cambio real, monetario, fiscal. Desplome de las importaciones en volúmenes y buena performance de volúmenes exportados (bienes primarios) a pesar de la caída en precios internacionales de exportación", destacó en la red social X, Federico Furiase, uno de los principales colaboradores de Luis Caputo.

Más allá de las brechas y sus subas y bajas, el cepo tiene larga vida en Argentina. Nada en lo inmediato.