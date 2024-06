Junio, clave para el BCRA: en mayo logró comprar u$s 2522 millones

A solo cuatro semanas para cerrar el semestre, la economía se acerca a zona de definiciones. El BCRA debe seguir su proceso de saneamiento tras el vaciamiento de la anterior administración, y para ello es clave sumar reservas y bajar pasivos remunerados.

Las compras de dólares en el mercado del BCRA en mayo fueron de u$s 2522 millones, menos que los u$s 3300 millones pero con altas expectativas sobre junio, mes decisivo por varios frentes en el área económica.

"A pesar del comienzo de la cosecha gruesa, el Banco Central compró menos que durante abril (cuando las compras totalizaron cerca de u$s 3200 millones) por la menor liquidación de otros sectores (principalmente energía) y un menor flujo financiero", destacó el economista Fernando Marull a través del informe de FMyA.

Las expectativas juegan un rol central en los mercados y por ello la batalla oral en ese sentido: si se encarna la sensación de atraso y cambios en el "dólar blend", la oferta de divisas de exportadores se contrae.

Por lo pronto, a mediados de mes se espera el desembolso del FMI por u$s 800 millones y avances en la búsqueda de un nuevo acuerdo. Del otro lado, se avecinan vencimientos de deuda con bonistas en julio. La pregunta entre operadores más frecuente pasa por los dólares de la soja.

Diputados volverá a sesionar esta semana y tratará la movilidad jubilatoria: el kirchnerismo quiere colar dos temas más

¿Cómo viene la liquidación? Un dato relevante lo aporta la Bolsa de Comercio de Rosario, que destaca en un gráfico que las liquidaciones por todo tipo de contrato, en miles de toneladas, está en línea con lo sucedido con años anteriores.

La diferencia al medir en toneladas es que limpia del efecto precio de la soja.

El futuro del dólar blend

Luis Caputo ya descartó modificaciones en el "dólar blend", y niegan un atraso en el tipo de cambio oficial, algo a lo que el propio Javier Milei le dedicó varios párrafos en sus discursos.

El mismo efecto genera la posibilidad de que se levante el cepo en el cortísimo plazo, dado que también alimentarían las expectativas de una mejora en el dólar oficial.

El staff

Cuando se publique a mediados de mes, el reporte del staff del FMI sobre la última revisión de las metas, habrá señales relevantes sobre el levantamiento del cepo y la continuidad del blend.

"Sabremos si se mantiene fin de junio como objetivo para eliminar el blend. Por lo pronto, el tipo de cambio exportador mejoró un poco en las últimas semanas", destaca la consultora 1816.

"Por el lado de la demanda puede haber algo más de presión dado que a esta altura los pagos de importaciones ya se hacen al 100% (sumando cuotas de 25% iniciadas en meses previos). Sin embargo, hay dos puntos que nos hacen dudar sobre esto. El primero es que estamos atravesando el piso de la recesión y eso implica que la demanda de productos o materias primas importadas se hace más baja. La otra cuestión es que a partir de los datos del volumen del mercado de cambios estimamos que la demanda privada de divisas no tuvo un crecimiento tan fuerte", destaca en su último informe, sobre lo que puede suceder en junio, Econviews, la consultora que dirigen Miguel Kiguel y Andrés Borenstein.

Los tres NO

¿Cuál es la impresión en el BCRA de lo que acontece en la plaza cambiaria? Hay tres "NO" que surgen desde la calle Reconquista: 1) No hay retención de soja apostando a una devaluación; 2) No hay cambios en el blend 3) No hay razones que justifiquen un cambio en la política económica actual, ni en el crawling peg. Se muestran con confianza tras los últimos pasos dados en la mejora del balance del BCRA.

Los futuros sobre el MATBA Rofex de corto plazo se van acomodando a los valores oficial. A fin de junio ya se opera el dólar oficial a $ 922 cuando el valor al ritmo del 2% oficial es de 917 pesos. Igual comienza un mes clave: el FMI y el campo en el centro de la escena.