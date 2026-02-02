Aon, firma líder mundial en servicios profesionales, lanzó el reporte anual de fusiones y adquisiciones en colaboración con TTR Data y Datasite, el cual muestra que la Argentina registró 249 operaciones en el mercado de fusiones y adquisiciones entre enero y diciembre de 2025.

Esta cifra equivale a un aumento en volumen de operaciones del 0,4 % respecto al mismo período de 2024, con un valor de operaciones total de u$s 6900 millones, lo que representa una disminución del 36 % interanual.

El crecimiento en volumen demuestra la resiliencia del mercado local, respaldado por una fuerte actividad en los sectores de tecnología, energía, petróleo y gas, servicios financieros y bienes raíces.

Estas industrias abarcaron la mayor parte de la actividad transaccional. Entre las operaciones más destacadas del año, la más importante fue la venta por parte de YPF de su parte de la productora de fertilizantes Profertil a Agro Inversora Argentina, por un monto de u$s 635 millones.

“Argentina registró durante el año pasado un mercado activo, pero aún mantiene una prima de riesgo elevada. El interés crece para tesis fuertes y consolidadas, siendo energía uno de los principales vectores, pero el inversor continúa demandando visibilidad sobre estabilidad regulatoria, tipo de cambio y capacidad de ejecución. Para este año que inicia, el mercado puede ganar tracción si el proceso de normalización pro-mercado continúa, pero con la misma lógica de riesgos bien valorados”, afirmó Carlos Dorado, líder de M&A and transaction solutions para Hispanic South America en Aon.

América Latina: menos operaciones, mayor volumen de valor agregado

A nivel regional, el informe muestra que América Latina alcanzó 3.061 transacciones por un valor total de u$s 119.793 millones en 2025. Estas cifras suponen un aumento del 1% en el número de transacciones y del 19% en su valor, con respecto a las cifras registradas hasta el cuarto trimestre de 2024.

En 2025, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región por volumen de transacciones con 1.877 deals (aumento del 8%) y un aumento del 13% en el capital movilizado (u$s 56.418 millones), en términos interanuales. Brasil y México son los únicos países que registran resultados positivos en la región.

Por su parte, Chile se mantiene en el segundo puesto del ranking, con 338 transacciones (un descenso del 12%) y con una disminución del 53% en el capital movilizado (u$s 6691 millones). Le sigue México, con 307 transacciones (descenso del 17%) y con un aumento del 86% en su valor (u$s 32.510 millones), con respecto al año pasado.

Entre tanto, Colombia registra 288 transacciones (descenso del 7%) y un descenso del 18% en su valor (u$s 10.039 millones), en términos interanuales; seguido de Argentina.

Perú cierra el ranking con 167 transacciones (descenso del 9%) y una disminución del 15% en su capital movilizado (u$s 4.432 millones), con respecto al cuarto trimestre de 2024.

En el ámbito transfronterizo, 2025 destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se han llevado a cabo 92 transacciones en cada región.