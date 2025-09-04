Federico Furiase: "Pese a todo el ruido electoral, la economía está sólida"

Federico Furiase, economista y director del Banco Central (BCRA) destacó que, pese al ruido electoral, los fundamentos económicos siguen sólidos en la Argentina y destacó que "lo más importante del programa de estabilización sigue firme a pesar del ruido político, sin haber hecho el trabajo sucio de ir hacia una hiperinflación en el comienzo".

Por otro lado, destacó que el Gobierno terminó con la emisión monetaria pura y la endógena. Señaló que se logró recapitalizar al BCRA con los dólares que obtuvo el Tesoro gracias al superávit fiscal. "La recapitalización y el saneamiento de la hoja de balance del Central implica que tenemos una menor inflación y con un peso más fuerte", afirmó Furiase en el 18° Seminario de Seguros de Vida y Retiro que se realiza este jueves.

Por otro lado, defendió el fin de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que eran un riesgo que estaba en mano de actores del sistema. "Eran $10 billones que estaban latentes y ahora están repartidos en encajes e instrumentos del Tesoro", explicó.

Asimismo, resaltó que la relación deuda/PBI cayó significativamente y que producto del BCRA y las colocaciones netas el Gobierno tiene reservas en dólares y en pesos. "Además, el Tesoro ha comprado u$s 3000 millones dólares en este régimen cambiario de libre flotación entre bandas. Y esa munición nos da el grado de libertad de intervenir en el mercado en medio de una situación de problemas de liquidez", aseguró.

Furiase dijo que se duplicó la participación del crédito respecto del PBI. "Nos dejaron un nivel de 4% de producto, pero lo llevamos al 8%. No había crédito por la inestabilidad económica que transitamos en la Argentina a lo largo de los años", afirmó. Aseguró que los bancos dejaron de financiar al estado para empezar a dar crédito a las familias.

También dijo que La Libertad Avanza va a triunfar en las elecciones de medio término y eso va a permitir descomprimir la posición en el Congreso del oficialismo y así se logrará que la Argentina sea el país que más crezca en los próximos 30 años.

Noticia en desarrollo.-