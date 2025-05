¿Es momento de comprar dólares? Qué dice el economista que escucha la City

En un contexto de dólar estable y con la expectativa que generan los anuncios del Gobierno sobre la posibilidad de desprenderse de las divisas "del colchón" sin necesidad de justificar el origen , muchos están atentos a las alternativas de inversión.

El economista y director de Finanzas de UCEMA, José Dapena, habló sobre los bonos en pesos y la posibilidad que existe actualmente , dadas las tasas, de ganar con los intereses al invertir en estas opciones.

¿Qué hacer con los dólares? Qué dice el economista que escucha la City

"Previo a lo que fue el levantamiento del cepo lo que tuviste fue una expectativa de un posible salto del tipo de cambio, con lo cual la búsqueda de cobertura estaba bastante fuerte", consideró Dapena. "Eso se revirtió el último mes y medio", apuntó en diálogo con el programa Qué hacemos con los pesos, por Mundo Dinero.

En ese sentido, se refirió a las acciones convenientes en caso de tener divisas, dada la coyuntura. "Si vos tenés dólares hoy, los vendés en el mercado, comprás el bono en pesos, y también futuros hoy mismo", señaló al tiempo que aclaró que no se trata de una "recomendación, bajo ningún aspecto", sino de un ejercicio práctico.

"Con eso cerraste y te quedaste con un 6,8% en dólares, pero cerrada la operación en tasa 0%", indicó el economista.

Esto debido a que "estos son los meses en los que hay más abundancia desde la oferta genuina de dólares de los exportadores ", según describió.

Los bonos argentinos subieron y se esperan las medidas del Gobierno

Los activos argentinos repuntaron en los EE.UU. en la jornada posterior a las elecciones porteñas. Se espera, además, que la mejora se refleje en la tasa de riesgo país: los bonos argentinos cotizan con alzas, por encima de los de países emergentes comparables como los de El Salvador, Turquía o Egipto.

De momento, se espera que el Gobierno concrete los anuncios de la esperada medida sobre el nuevo blanqueo, que busca incentivar "sacar los dólares del colchón".

"Se está trabajando en los detalles, va a estar cuando esté lista y sea técnicamente inapelable; no nos vamos a apurar. "Lo que queda pendiente son cuestiones legales", dijo el presidente Javier Milei en relación a esta iniciativa.

Se trataría, según explicó, de "un blanqueo pero sin pago de impuestos, ya que no tiene fines recaudatorios, sino liberar que la gente use su dinero que antes no podía usar". En la normativa están ultimando los detalles desde ARCA, la UIF, el Ministerio de Economía y el Banco Central.

Una de las opciones más factibles que manejan en los bancos es que la UIF levante algunas restricciones, o suba el límite para reportar las operaciones sospechosas (ROS), que hoy es de u$s 10.000 o su equivalente en pesos por cada depósito o transferencia, a un monto que podría llegar hasta los u$s 100.000, que son las típicas alarmas que saltan en las sucursales, a partir de lo cual deben informar al Central.

De todos modos, los banqueros advierten que, hasta que no esté la normativa, desde las entidades no pueden tomar ninguna decisión.