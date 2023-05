Empieza a circular el billete de $ 2000, el de mayor denominación

Durante esta semana, entrará en circulación el nuevo billete de $ 2000, el de mayor denominación, en la medida en culmine el proceso de distribución que ya está en marcha por parte del Banco Central.

Tras recibir las primeras partidas elaboradas por Casa de Moneda, se están girando a los tesoros regionales de la autoridad monetaria para canalizarlos luego a los bancos en los próximos días.

Llega el nuevo billete de $ 2000: cuándo estará listo y dónde se fabricará



Según trascendió, ya los bancos venían recibiendo algunas partidas para hacer las pruebas en cajeros automáticos. Si bien la puesta en circulación había sido anunciada para junio, ya se comenzarán a liberar al público.

Está previsto que ese proceso sea paulatino en la medida en que las entidades vayan recibiendo los nuevos billetes, indicaron fuentes del Central.

Ahora, con esta serie en la calle, el billete de mayor denominación alcanzará para adquirir un poco más de cuatro dólares, de acuerdo con las cotizaciones de cierre del viernes del dólar blue y el contado con liquidación. A la vez, es el de menor poder de compra en moneda extranjera en la región.

Problemas de caja

La circulación de los nuevos billetes aligerará apenas el problema de almacenamiento y carga de cajeros automáticos de los bancos, que tienen que disponer de enormes superficies y costosa logística para acarrear billetes cada vez más cuantiosos en la medida en que progresa la inflación.

Si se computa por el dólar oficial mayorista, en cambio, permitiría acceder a poco más de ocho dólares: una muestra más de la magnitud de la brecha cambiaria. Y también de la pérdida de valor de los billetes contra la inflación.

Como ejemplo, el billete de $ 1000, que salió a la calle hace cinco años y medio, en diciembre de 2017, la inflación acumulada desde ese momento es de casi 900 por ciento. Sin embargo, la mayor denominación ahora es 200% superior a la emisión del hornero.

Como ya informó El Cronista, la primera serie de billetes fue producida íntegramente por la Casa de Moneda. La segunda, cuya entrega está pautada entre septiembre de este año y abril de 2024, será fabricada en Brasil, España y China y luego será enviada al país.

La Casa de Moneda imprimió la primera tanda de los nuevos billetes. Se importarán de tres países más.

La subcontratación a otros países se debe a que la Casa de Moneda no llega con los tiempos para imprimir los volúmenes de billetes acordados, al tiempo que deberá cumplir con los tiempos de todos los contratos para este año, tanto con el Estado como con el sector privado, afirmaron fuentes de la entidad.

Costo por unidad

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dio algunas precisiones del proceso de emisión del billete el 11 de mayo pasado en el Senado.

Casa da Moeda do Brasil (CMB), Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España (FNMT) y China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPM) serán los otros tres proveedores de billetes.

Allí, al responder preguntas de los legisladores, confirmó que Casa de Moneda realiza subcontrataciones parciales cuando los procesos de fabricación que exceden la capacidad instalada en su planta. Y detalló que las cecas con quien se tienen acuerdos de cooperación mutua, y que tendrán a cargo la fabricación del billete de $ 2000 son las Casa da Moeda do Brasil (CMB), Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España (FNMT) y China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPM).

De acuerdo con fuentes del mercado, el precio de la impresión de billetes a nivel global se ha encarecido, por lo cual los valores que indicó Rossi habrían sido superados. No obstante, el jefe de Gabinete indicó que el de $ 2000, Conmemorativo de Salud Pública tenían un costo de u$s 117,67 por cada millar de ejemplares.

Sin contar otros gastos, cada billete de $ 2000 costaría, según el contrato original, costaría unos $ 28, calculados al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación. Los contratos entre el BCRA y Casa de Moneda están expresados en dólares, pero se abonan en pesos.

Imágenes

Como lo anunció en febrero pasado el Banco Central, el nuevo billete conmemora el desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina y tendrá como protagonistas al Instituto Malbrán, y a la Dra. Cecilia Grierson y al Dr. Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina en nuestro país. En el anverso del billete estarán las figuras de Grierson y Carrillo y en el reverso del billete se representa al edificio del Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán.