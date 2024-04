El seguro de vida tiene un nuevo líder y es nacional tras una adquisición

En esta noticia Liderazgo

En el marco de su intenso crecimiento en el mercado de los últimos cuatro años, el Grupo ST anunció un acuerdo para comprar la operación de la firma de capitales norteamericanos Prudential Seguros, que tiene foco en pólizas de vida.

Según informó GST, adquirirá el 100% del negocio de seguros de Prudential Financial en la Argentina, aunque no reveló el monto de la operación por razones de confidencialidad incluidas en el contrato.

Grupo ST es propiedad de los banqueros Pablo Peralta y Roberto Domínguez y su CEO es Isela Costantini. Tras la compra hace más de una década de Orígenes, que pertenecía al Grupo Banco Provincia, el grupo fue ampliando la operación en seguros, que operaba en las ramas patrimonial, vida y retiro.

Pablo Peralta, Isela Costantini y Rodolfo Domínguez, accionistas y CEO de Grupo ST.

Luego, en 2021, se hizo de las operaciones de Met Life en vida y retiro y en julio del año pasado adquirió las de BNP Paribas Cardif. Tras adquirir Met Life, GST convirtió la marca Orígenes en Life Seguros, que opera en la actualidad.

Los activos bajo administración del grupo, que incluyen a BST, MegaQM, Orígenes Retiro, GST Capital y Fid Aval, ascienden a $ 1500 millones.

Liderazgo

De acuerdo con datos aún no consolidados al año pasado, se conformará un nuevo liderazgo ya que se unirán Prudential, líder en el segmento vida, con Life, que oscilaba en el 3° y 4° lugar del ránking.

"Con esta operación Grupo ST potencia la estrategia original de Prudential en Argentina y consolida la posición de sus compañías aseguradoras en el mercado, fortaleciendo su liderazgo en el segmento de seguros de vida y de retiro", comentaron.

Respecto de las operaciones hacia futuro, que aún deben ser aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y se espera para el segundo trimestre de 2024, Grupo ST aseguró la continuidad del negocio y el desarrollo del equipo actual.

Prudential Seguros es una filial de Prudential Financial, Inc., el principal gestor activo de inversiones a nivel mundial con aproximadamente u$s 1,4 billones en activos bajo gestión al 31 de diciembre de 2023. Tiene operaciones en EE.UU., Asia, Europa y América latina. Se estableció en Buenos Aires en 1998, centrándose en brindar protección familiar al mercado de ingresos medios y altos de Argentina.

Estrategia global

En el comunicado, se informó que la transacción "es consistente con el enfoque estratégico de Prudential Financial a nivel internacional en Japón y los mercados emergentes de mayor crecimiento en todo el mundo".

De hecho, se espera una escisión de las operaciones de Prudential en los EE.UU. para el segundo trimestre de este año de modo de que la firma intensificará su foco en Asia y Africa.

Precisamente hoy, Prudential dijo que está considerando aumentar hasta u$s 3000 millones de nuevo capital, que podría ocurrir a través de una venta de acciones en Hong Kong como parte de su reenfoque en Asia.

Prudential, que se centra principalmente en seguros de vida y salud, mira hacia los mercados de alto crecimiento en Asia y África para su futuro. Después de escindir su negocio en el Reino Unido en 2019, la empresa dijo el año pasado que planeaba separar a Jackson, la unidad de los EE.UU., mediante una oferta pública inicial en 2021.

Prudential informó un beneficio operativo ajustado de u$s 5510 millones para 2020, un aumento del 3,7% con respecto al año anterior y superando la estimación promedio de los analistas.