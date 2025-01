Caen el petróleo y el dólar, pero las acciones suben levemente en el primer día de Trump

Sube levemente Wall Street, mientras se cae el petróleo y el dólar. Los inversores ponen a la cuestión tarifaria y arancelaria al comercio exterior como una variable clave que afectará al dólar y a las acciones.

Cuáles son las oportunidades que se abren en la nueva era Trump y como aprovecharlo desde Argentina.

Wall Street y el primer día de Trump 2.0

Las acciones en Wall Street regresan del feriado e inician el primer dia hábil bajo la presidencia de Donald Trump con leves subas.

El Dow Jones gana 0,3% el martes, mientras que el S&P500 avanza 0,25%.

Por su parte, el índice Tecnológico Nasdaq registra ganancias de 0,3% el martes.

El dólar index retrocede 0,2%, luego de una caída de 0,55% el lunes.

La reacción al primer discurso de Trump

El mercado está muy atento a la dinámica de los activos financieros desde hoy y en adelante, a la expectativa de las próximas medidas que pueda tomar el flamante presidente de EEUU, Donald Trump.

En su discurso inaugural tuvo un tono más amable y una perspectiva más bien constructiva, respecto de lo que el mercado esperaba recibir.

Entre los temas clave que el mercado está muy atento es la cuestión tarifaria y el nuevo régimen de aranceles que Trump plantea imponer.

En ese sentido, en conferencia en el salón oval de la Casa Blanca, arremetió contra México y Canadá.

"Estamos pensando en un 25 % para México y Canadá, porque están permitiendo que ingresen un gran número de personas" a los EEUU, dijo Trump en respuesta a preguntas de los reporteros en la Oficina Oval el lunes por la noche.

El mercado estaba especialmente atento con lo que podría llegar a decir Trump sobre la imposición de los nuevos aranceles tanto para sus vecinos como para el resto del mundo.

Tanto el peso Mexicano como el dólar Canadiense se devalúan 1% cada uno.

Desde Delphos Investments explicaron que, aranceles de la magnitud que Trump propone para los vecinos de EEUU representarían un duro golpe para la industria automotriz estadounidense, que importa una cantidad significativa de vehículos desde Canadá y México.

"Los gobiernos de ambos países, México y Canadá, se han mostrado abiertos al diálogo, y han tomado medidas en el sentido que pretende EEUU. Habrá que ver si Trump quiere mostrar al mundo dureza desde el principio, o si da tiempo a eventuales negociaciones y su implementación. Pensamos que es más probable esta segunda situación", dijeron desde la consultora.

Por otro lado, Trump no hizo referencias a China, a la vez que los chinos por su parte ya se muestran muy proclives a la negociación comercial.

Ayer buena parte de las monedas del mundo tendieron a apreciarse contra el dólar, hoy devuelven parte.

"El mercado se preparó para lo peor, y esto no llegó. Al menos por ahora. Se vio a un Trump muy pragmático, con lo cual pensamos que no viene a destruir todo, sino que, tal como lo dijo el mismo, viene a corregir enormes distorsiones. Lo más relevante de su discurso no radica tanto en lo que dijo, sino en lo que omitió, especialmente en lo que respecta a los activos de la región", afirmaron desde Delphos.

Inflación, Fed y dólar en pausa

Justamente, el hecho de que Trump no haya hecho anuncios concretos sobre las tarifas es lo que terminó provocando una baja en el dólar.

Sin embargo, el mercado se prepara para ver avances del mandatario en el comercio exterior, pudiendo generar mayores presiones alcistas en el dólar.

Los analistas de Schroders agregaron que el dólar se siga fortaleciendo ante la nueva presidencia de Trump y su política arancelaria.

"Cualquier imposición de aranceles tendería a ser favorable para el dólar porque contribuiría en cierta medida a igualar el impacto de los aranceles en el comercio y la actividad. También esperamos que los diferenciales de tasas de interés vuelvan a generar apoyo, por lo que es probable que el dólar más fuerte se mantenga por un tiempo más", detallaron.

Por su parte, los analistas de Outlier remarcaron que una presidencia Trump es una nueva ronda de proteccionismo.

Según explicaron, ese potencial proiteccionismo alimenta las expectativas de inflación más persistente y, por lo tanto, reduce el margen de maniobra de la Fed para aplicar recortes de tasa, algo que hará un dólar fuerte.

"Menos recortes se traducen en una expectativa de diferencial de tasas mayor y más persistente a favor del dólar. Lo cual se traduce en fortalecimiento del dólar versus desarrollados y emergentes. Por el otro lado, tasas cortas más altas por más tiempo se traducen en tasas largas al alza, lo cual encarece el financiamiento para los emergentes. Una nueva ronda del ya trillado ´higher for longer´", comentaron.

A su vez, agregaron que "ninguno de ese efecto es positivo para la Argentina, más aún cuando nuevamente estamos utilizando ancla cambiaria contra el dólar para acelerar el proceso des inflacionario"

La Fed dejó sin cambios la tasa de interés en diciembre, luego de iniciar un ciclo bajista en en agosto pasado.

Hoy la tasa de la Fed se ubica en 4,5%, a la vez que la inflación muestra un leve rebote en los últimos registros, ubicándose en 2,9% interanual.

El mercado espera con un 95% de probabilidad que la Fed deje sin cambios la tasa en enero y los inversores se preparan para un contexto de tasas altas por más tiempo.

La posible imposición de tarifas genera riesgos inflacionarios, provocando que la Fed se torne más cautelosa a la hora de bajar las tasas.

Por ello, los analistas también ven valor en posicionarse en bonos del tesoro americano para aprovechar esos niveles de tasas.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero explicaron que, una cartera moderada debería ir acompañada de Bonos del Tesoro.

"Trump, a pesar de que quiere poner a EEUU en el centro del mapa mundial y ser el líder único, no está muy interesado en tener un dólar fuerte como se ha venido teniendo. Por eso es conveniente tener bonos en plazo de cinco o siete años, sobre todo los Bonos del Tesoro americano en donde tendría un porcentaje importante", explicaron.

Además agregaron que, a esto lo podría combinar con algunos corporativos americanos que pueden ser bancarios o aquellos ligados a infraestructura también en un plazo de cinco o siete años.

Impacto en el petróleo

El activo que mayor volatilidad está evidenciando en el corto plazo es el petróleo, el cual retrocede hoy 2,5%

Ayer Trump presentó un amplio plan para maximizar la producción de petróleo y gas, que incluye declarar una emergencia energética nacional para acelerar los permisos, reducir las protecciones ambientales y retirar a Estados Unidos de un pacto internacional para combatir el cambio climático.

Las medidas indican un giro radical en la política energética de Washington después de que el expresidente Joe Biden buscara durante cuatro años alentar una transición hacia el abandono de los combustibles fósiles en la mayor economía del mundo.

Pero aún está por verse si las medidas de Trump tendrán algún impacto en la producción estadounidense, que ya se encuentra en niveles récord mientras los perforadores buscan precios altos a raíz de las sanciones a Rusia después de su invasión de Ucrania en 2022.

"Estados Unidos volverá a ser una nación manufacturera, y tenemos algo que ninguna otra nación manufacturera tendrá jamás: la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país de la Tierra. Y lo vamos a utilizar", dijo Trump durante su discurso inaugural.

Trump firmó posteriormente órdenes ejecutivas que declaraban una emergencia energética nacional y retiraban a Estados Unidos del acuerdo climático de París de 2015, el pacto internacional para combatir el calentamiento global.

También firmó órdenes destinadas a promover el desarrollo de petróleo y gas en Alaska, revirtiendo los esfuerzos de Biden para proteger las tierras árticas y las aguas costeras de Estados Unidos de las perforaciones.

Trump dijo que espera que las órdenes ayuden a reducir los precios de la energía para el consumidor y mejorar la seguridad nacional de Estados Unidos, al expandir los suministros internos y también reforzar a los aliados.

"Bajaremos los precios, llenaremos nuestras reservas estratégicas hasta el tope y exportaremos energía estadounidense a todo el mundo", dijo.

Desde Balanz agregaron que el equipo de Trump también diseña sanciones para mediar entre Rusia y Ucrania, mientras la demanda global de petróleo crece, impulsada por Asia y riesgos geopolíticos.

"El equipo del presidente electo Donald Trump desarrolla una estrategia de sanciones centrada en facilitar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, mientras aumenta la presión sobre Irán y Venezuela, de acuerdo con la agencia Bloomberg. Entre las medidas discutidas figuran el alivio parcial de sanciones a petroleras rusas para fomentar la paz o intensificar restricciones secundarias, lo que ya ha impactado en los mercados energéticos", detallaron.

El futuro de las acciones

La expectativa también está en cual puede ser la dinámica que tengan las acciones hacia adelante, contemplando que las mismas han evolucionado al alza durante la primera presidencia de Trump y han extendido el rally durante la gestión de Biden.

Hoy las valuaciones se encuentran elevadas, aunque los analistas ven que los papeles podrían seguir extendiendo el rally.

Bob Kaynor, responsable de renta variable de pequeña y mediana capitalización de EEUU de Schroders considera que hay una alta valuación en las grandes acciones tecnológicas, y ve valor en los papeles de pequeña y mediana capitalización.

"Es mucho más probable que las empresas de pequeña y mediana capitalización tengan bases de clientes que se encuentren exclusivamente o predominantemente en EEUU. Por ese motivo, este tipo de acciones pueden ofrecer a los inversores una exposición más directa a la economía estadounidense. Dado lo caras que son las acciones de gran capitalización en la actualidad, las acciones de pequeña y mediana capitalización también ofrecen una forma menos costosa de obtener esa exposición", detalló Kaynor.

Del lado de las acciones, desde Adcap Grupo Financiero remarcaron que en dicha cartera se podría sumar exposición a acciones en sectores interesantes como de tecnología, inteligencia artificial, computación cuántica.

Incluso ven valor en acciones energéticas, de armamento y de infraestructura.

"Es interesante empezar a ver compañías de infraestructura que estén involucradas en construcción, desarrollo de vías, infraestructura portuaria, que van a ser importantes en la presidencia de Trump. A éstas se le suman compañías ligadas al armamento, debido a la presión de Trump hacia Europa para que la OTAN aumente su gasto militar que va a impactar positivamente en esas compañías", dijeron.

Por último, remarcaron que "las compañías de energía americanas, también se espera que Trump cambie las reglas de juego y las va a dejar explorar, montar proyectos y hacer su negocio, cosa que con Biden no venía sucediendo".

Finalmente, los analistas de IOL Invertir online agregaron que ven oportuno aumentar la exposición en empresas de mediana y pequeña capitalización.

"Estas acciones actualmente cotizan a un descuento histórico en comparación con las de gran capitalización y que deberían beneficiarse de futuros recortes de tasas. Alternativas para ello son el ETF del Russell 2000 (IWM)", indicaron.

Además, ven valor en acciones del sector financiero estadounidense.

"Se espera que los bancos se beneficien de una mayor desregulación. En sus recientes presentaciones de resultados, han dado un panorama optimista respecto a la estabilidad en el margen de interés neto (NIM) en 2025 y una mayor actividad en el segmento de mercado de capitales. Nos gustan el ETF del sector financiero (XLF) y Goldman Sachs (GS)", dijeron.