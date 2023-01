El oro sube a máximos en seis meses y ya impacta en las reservas del BCRA

El precio internacional del oro sigue subiendo. El metal precioso registra este miércoles avances de hasta 1% en la posición de contado, por lo que su cotización asciende a alrededor de u$s 1855 por onza, el nivel más alto desde mediados de junio del año pasado.

De este modo, acumula un incremento de casi 4% durante el último mes y de 14% desde el mínimo que tocó en noviembre, favorecido por la merma del dólar a nivel internacional y las crecientes expectativas de subas de tasas menos agresivas en el futuro por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El oro también se ha visto beneficiado en los últimos meses por el incremento de la inflación global, ya que tradicionalmente este metal es visto por inversores y ahorristas como una cobertura en momentos en lo que se registra un avance en el índice de precios al consumidor.



CÓMO IMPACTA EN ARGENTINA



El Banco Central de Argentina posee lingotes de oro, lo cual se contabiliza en sus reservas internacionales. Por ello, cada vez que la cotización de este metal registra subas o bajas impacta de forma directa en las reservas de la entidad, sumado a otras tenencias, como el yuan chino.

El Banco Central posee, entre sus reservas, más de u$s 3600 millones en oro.

Sin embargo, los analistas del mercado consideran que, si bien el incremento del precio internacional del oro mejora el monto de reservas, el impacto que produce sobre las cifras del Central es acotado, ya que la cantidad que posee de este metal no es muy alto respecto al stock total de reservas.



Al cierre del año pasado, la autoridad monetaria contaba con poco más de u$s 3600 millones de este metal entre sus tenencias, sobre un total de más de u$s 44.500 millones que ascendían las reservas internacionales brutas, de acuerdo con los últimos cálculos oficiales.

Por lo tanto, otra eventual suba diaria del 1% representaría una valorización de alrededor de u$s 36 millones y, en caso de acumular otro 10% luego de varias jornadas alcistas, serían unos u$s 360 millones, por lo que no generaría una diferencia significativa sobre el stock de reservas, destacan los operadores.