El analista financiero Salvador Di Stéfano, más conocido en el mercado como el 'gurú del blue' por sus informes, aseguró que "el dólar escasea" y lanzó una advertencia para el Gobiezrno y los ahorristas.

" Las reservas son muy escasas, el campo no liquida, la balanza de turismo es negativa, y hay altos vencimientos para el año 2025. Cuidado ", alertó en el último reporte publicado en su sitio web.

Di Stéfano planteó que, con fecha 31 de mayo, las reservas cerraron en u$s 28.664 millones, mientras que la base monetaria se ubicó en $ 17,2 billones y la suma de pasivos monetarios en pesos ascendió a $ 18,6 billones, lo que da un tipo de cambio de equilibrio de $ 1248.

"Claramente al país le faltan reservas, mires por donde mires el balance del Banco Central (BCRA)", advirtió el gurú, y remarcó en los próximos 3 meses las reservas se deberían ubicar cerca de los u$s 35.000 millones.



La brutal advertencia del 'gurú del blue'





"Con reservas por u$s 28.664 millones, bopreales por el equivalente de u$s 10.224 millones y deudas de importación por u$s 9264 millones, las reservas son extremadamente escasas ", insistió.

Al mismo tiempo, el campo no ayuda. "En el mes de mayo las exportaciones de oleaginosas y cereales sumaron u$s 2613 millones, mientras que, en mayo del año 2023, ´seca´ mediante, sumaron u$s 4.213 millones. Claramente el campo no está liquidando ", planteó Di Stéfano.

El gurú del blue alertó a los ahorristas por el dólar: "Cuidado"

Pese a esta situación, como el Estado Nacional logra superávit fiscal y no hay emisión de dinero sin respaldo, el gurú remarcó que " el dólar sigue en niveles razonables ".

Ayer el dólar blue cerró a $ 1230 para la compra y $ 1250 para la venta y recortó $ 15 de la suba que sufrió a principios de la semana, en sintonía con la caída de las principales variables económicas.