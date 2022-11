El duro mensaje de Jeffrey Sachs: "El problema de Argentina no es su realidad, es..."

El economista estadounidense Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, analizó el escenario financiero internacional y se refirió a la situación económica de la Argentina con un duro comentario.

"Nadie confía en la Argentina" , lanzó el reconocido economista a través de una videoconferencia en una de las Jornadas Monetarias y Financieras que cada año organiza el Banco Central.

Durante la charla, Sachs explicó: " La Argentina no tiene pésimos fundamentos, pero no tiene confianza en los mercados financieros. El problema del país es su reputación, no su realidad ".

El dólar blue no para de subir y marca otro récord en la gestión Massa: todas las cotizaciones, minuto a minuto



En este sentido, añadió: "Si se comparasen los balances fiscales de Argentina y Estados Unidos, preferiría tener el de Argentina, con menores deudas y déficits más bajos, pero el hecho es que nadie confía en el país. Si de los balances se sacara el nombre Argentina, nadie estaría muy preocupado".

El duro mensaje del economista Jeffrey Sachs sobre la Argentina

Para el prestigioso economista, el problema de la poca credibilidad del país hace entonces que hasta cuando vienen montos bajos de refinanciación de deuda se genere una crisis.



"El país tiene mala reputación, no puede recibir un préstamo, entonces empeora su reputación porque no puede refinanciar sistemáticamente sus deudas. Eso es una crisis financiera autocumplida", se explayó.



Finalmente, agregó: "Es algo que el sistema financiero internacional tiene que abordar. Es un fracaso profundo del mercado, y no es normal, porque nuestras instituciones no abordan este tipo de pánico financiero".

El duro pronóstico de Juan Carlos de Pablo: "Si llega a haber una híper..."



Y cerró explicando: "La crisis es severa y posiblemente empeore en el corto plazo. Y la razón es que estamos enfrentando un conjunto de disrupciones, la mayoría causadas por el hombre, que están afectando la economía mundial. Y no hay cooperación para resolver estos problemas globales".