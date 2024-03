El dólar resiste al ruido político: el detrás de escena de la paz cambiaria

El mercado observa con sorpresa la calma con la que operan los dólares paralelos, a pesar del nuevo revés para el presidente Javier Milei en el Senado. Por ahora, la paz cambiaria parece inquebrantable y los analistas señalan al flujo de divisas y la mejora de expectativas como los factores detrás del relajo del dólar en la Bolsa.

El rechazo de la Cámara Alta al mega DNU de Milei no generó movimientos significativos en el mercado cambiario en la jornada del viernes. Si bien hubo avances en las cotizaciones financieras de la divisa, no fueron contundentes y tampoco arrastraron al precio del billete en la plaza informal.

Relax cambiario: para el mercado, el dólar seguirá en la franja de $ 1000 hasta...

El equipo de PPI señala que el esquema de los exportadores, que liquidan el 20% de sus divisas a través del dólar financiero, sigue ayudando a mantener la oferta en el mercado, mientras que la demanda continúa restringida, lo cual sostiene la calma cambiaria y mitiga los ruidos que provienen del frente político.

De todas formas, el rechazo del super DNU en el Senado no modificó el escenario porque era algo que estaba sobre la mesa y el mercado financiero ya se está acostumbrando a que el oficialismo no tenga éxito en las negociaciones legislativas, de acuerdo con Claudio Caprarulo, director de Analytica.



Camilo Tiscornia, director de C&T, agregó que las expectativas también están jugado a favor. Sobre todo, en el frente fiscal, lo que habría apurado al ministro Luis Caputo a publicar el superávit de febrero para compensar y mostrar que a pesar de que no tenga el DNU aprobado puede avanzar con el ajuste de las cuentas públicas.

Por otro lado, destaca Tiscornia, en poco tiempo arrancará el ingreso de dólares de la cosecha gruesa, que esta vez promete ser abundante, lo que también estaría ayudando a contener las expectativas del mercado financiero sobre el movimiento de los tipos de cambio para los próximos meses.

Flujo y expectativas



Salvador Vitelli, analista de Romano Group, también señala al flujo de divisas y la mejora de expectativas como principales factores detrás de la calma del dólar. En las últimas ruedas, la oferta en el dólar financiero por parte de los exportadores ascendió a unos u$s 120 millones, mientras la demanda sigue frenada.

En cuanto a la recalibración de expectativas, Vitelli afirma que una mejor perspectiva de los inversores en comparación con la que había durante el gobierno de Alberto Fernández también está ayudando a que mantener a la brecha cambiaria en niveles relativamente bajos, a pesar de la dificultad del Gobierno en las negociaciones políticas.

Vitelli resaltó que al final de la gestión del ex ministro Sergio Massa los exportadores ofertaban en el dólar financiero, a través del esquema diferencial, entre u$s 150 millones y u$s 160 millones diarios. Es decir, alrededor de 50% por encima de los montos actuales y aún así había presiones alcistas sobre los paralelos.

En cambio, sostiene el especialista, ahora hay menor demanda, las expectativas van en un sendero hacia el equilibrio fiscal y hay contracción monetaria, entre otras variables, lo que hace que la brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones paralelas del dólar se mantenga en los niveles actuales, por debajo del 30 por ciento.