El Tesoro compró u$s 40 millones y el dólar subió a $ 1400 en un día de baja liquidez

Este miércoles, el dólar mantuvo el envión que tomó en la jornada previa y trepó 0,5% el mayorista hasta los $ 1406,5 para la venta, mientras que el Banco Nación subió 0,4% hasta los $ 1430. Se trata de un alza moderada, pero que mantiene la tendencia de la rueda previa, que rompió una seguidilla de bajas de a lo largo de tres semanas.

“En el mercado oficial se vio que el Banco Central (BCRA) no salió a comprar y todavía no está confirmado que el Tesoro haya comprado oficialmente. Lo que sí se ve es que se da una corrección al alza tras muchos días seguidos de subas”, explica a El Cronista Gistavo Quintana, de PR Operadores de Cambio.

Lo que se observa es que el dólar se acomoda con un piso de $ 1400, aunque no marca subas importantes, sino pequeños movimientos.

Para Sebastián Menescaldi, economista y director adjunto de Eco Go, “esto responde a las compras del BCRA, que según se supo, estuvieron en torno a los u$s 50 millones, que se sumaron a los u$s 40 millones que embolsó el lunes”.

Menescaldi observa que se ve un cambio en la política que viene mostrando el Gobierno y decidió empezar a comprar, en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla las intervenciones dentro de las bandas.

En ese sentido, observa que el Gobierno parece estar decidido a ponerle un piso de $1400.