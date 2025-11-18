El dólar subió a $ 1400: la escasa liquidez y compras del Tesoro marcaron un un rebote
El dólar mayorista trepó 0,96% este martes impulsado por la menor liquidez del mercado. Además, los analistas señalan que es un rebote lógico tras cinco jornadas a la baja. Se vieron dos compras en bloque sobre el cierre.
