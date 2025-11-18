El dólar oficial subió 0,9% este martes hasta los $1400 en el mercado mayorista y alcanzó los $ 1425, con un alza de 0,7% en el Banco Nación. Se trata de un movimiento pequeño, pero que alcanzó para borrar casi toda la baja que había registrado el lunes, cuando el mayorista pasó de los $ 1403 que marcó el viernes a cotizar a $ 1387.

Los analistas de la City señalan que esto responde al bajo volumen operado, que fue de apenas unos u$s 249 millones, pero también surgen sospechas de compras del Tesoro casi al cierre de la rueda.

Un mercado con poco volumen

“Hoy se operó muy poco volumen y, aunque hubo algo de demanda en bloque, que pueden indicar un alguna compra de algún organismo del Estado, no fue de un gran monto y la demanda se mantuvo baja”, analiza el economista Federico Gustein.

En la misma línea, Gustavo Quintana, de PR Operaciones de Cambio, comenta “el mercado de hoy tuvo poca liquidez y en esos casos, cualquier orden de compra lo hace subir o bajar”.

Por otro lado, menciona que se puede tratar de un rebote lógico ya que veníamos de cinco ruedas consecutivas de baja. Cuando el tipo de cambio cae tanto, el mercado percibe que está barato y compra para aprovechar la caída.

¿Compró el Tesoro para poner piso?

Sin embargo, este martes, una fuente de la City comenta que “se vieron sobre el final del día dos compras de u$s 20 millones y como había poca oferta, lo hicieron saltar hasta los $ 1400″.

“Hay que ver si no fue el Tesoro comprando, con la idea de marcar el piso en $1400″, arriesga la fuete. Pero hay que esperar unas 72 horas para confirmarlo con los datos del balance del Banco Central (BCRA).

Así como una golondrina no hace verano, los analistas consideran que una jornada de suba en medio de una tendencia bajista tampoco puede verse como el inicio de un trend alcista. Así, anticipan que “hay que ver qué pasa en las próximas jornadas”.