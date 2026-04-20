Los futuros de crudo Brent treparon 6% después de que, durante el fin de semana naufragaron los anuncios del presidente Donald Trump del viernes, anunciando la liberación del estrecho de Ormuz. La decisión de Irán de volver a cerrar el tráfico de los petroleros y el ataque de los EE.UU. a un buque carguero iraní que fue inutilizado y abordado por militares hicieron escalar el domingo por la noche el precio del petróleo ni bien abrieron las operaciones de futuros. El Brent cotizaba esta mañana a u$s 95,51, 5,64% más que el cierre del viernes. El barril de crudo WTI también avanzaba esta mañana 6,09% a u$s 88,96. La situación en el golfo también puso en tensión al mercado de gas, fundamental para Europa, y el GNL subió en un primer momento hasta 11 por ciento. Las operaciones en las bolsas europeas recogían la frustración por la nueva escalada de hostilidades, con retrocesos de hasta 1,5 por ciento. Los futuros de índices de los mercados de EE.UU. también caían en torno de 0,5 por ciento. Durante pocas horas el viernes la cotización del barril de Brent había caído un 9%, hasta u$s 90.38, pero con las hostilidades nuevamente decretadas el preció trepó a casi u$s 97 el barril. Las escaramuzas del domingo se dieron en paralelo con el anuncio del vicepresidente de los EE.UU., JD Vance, de que concurriría a la mesa de negociaciones en Islamabad, Paquistán, mañana martes y con el rechazo a esas conversaciones por Irán. “Irán declaró que su ausencia en la segunda ronda de negociaciones se debe a lo que calificó de exigencias excesivas de Washington, expectativas poco realistas, cambios constantes de postura, contradicciones repetidas y el bloqueo naval en curso, lo que considera una violación del alto el fuego”, publicó IRNA, la agencia estatal de noticias iraní. Trump dijo que el ejército estadounidense había tomado el control de un buque de carga con bandera iraní tras abrir un agujero en su sala de máquinas. “¡Tenemos la custodia total de su barco y estamos comprobando qué hay a bordo!”, escribió en las redes sociales el norteamericano.