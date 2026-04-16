El dólar profundiza su caída en 2026 y, tras el 3,4% de inflación con el que cerró marzo; el dato más alto en un año, las bandas cambiarias -que se ajustan desde enero en línea con el IPC- se alejan y le dan aire al Gobierno en el frente monetario. Es que, desde el inicio del 2026, la divisa oficial bajó más de $ 100 respecto al valor al que abrió el año. Hoy, la cotización en el Banco Nación se encuentra en torno a los $ 1380 para la venta, mientras que el mayorista cotiza alrededor de $ 1375. En contraste, el límite inferior de la banda cambiaria se ubica en $ 830, mientras que el superior está en $ 1680. Este contexto de inflación acelerada y dólar planchado le permite a Luis Caputo pensar en un frente cambiario más calmado en los próximos meses. La compra de reservas del Banco Central, una política monetaria contractiva, la liquidación de la cosecha gruesa del agro y el crecimiento de las exportaciones hoy son factores clave para mantener la divisa “planchada” al menos durante lo que resta del primer semestre. Esto mismo señala un informe reciente de Mills Capital Group: “Si la cosecha gruesa sostiene la oferta de divisas como se espera, y el BCRA mantiene el ritmo de compras, no descartamos que el mayorista testee la zona de $ 1300-$ 1320 en las próximas semanas”. En este escenario, tanto los futuros de dólar como las proyecciones oficiales del mercado ven un escenario de pax cambiaria sostenida para los próximos meses: cuánto esperan que valga el dólar. ¿Seguirá el dólar en torno a los $ 1400 en los proximos meses? Esto analiza uno de los puntos del último informe de FocusEconomics, al que tuvo acceso El Cronista, el cual agrupa las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales para el futuro. En el apartado de tipo de cambio, la mayoría de los consultados ratificó el sendero actual de depreaciación administrada a través de las bandas cambiarias atadas a la inflación y un dólar muy por debajo del tope máximo. El informe señala que, al pasado 10 de abril, último día en el que midió, el peso se apreció un 2% mes a mes si se considera la cotización oficial. Para el paralelo, la suba del peso fue del 2,5%, valores igualmente por debajo de la inflación, pero dentro de las bandas. Según el informe, “ambas tasas se debilitarían para finales de 2026″. En particular, “los panelistas de FocusEconomics prevén que el peso cierre 2026 en $ 1699,2 por dólar y cierre 2027 en $ 1956,6 por dólar”. Estos valores implicarían una suba del dólar en torno al 20% para los más de ocho meses que restan del año, un valor que podría quedar muy debajo del IPC total, especialmente si el índice mantiene datos altos como el de abril. El dólar futuro a diciembre 2026, por su parte, se mueve por debajo del monto proyectado por los analistas de Focus: este se opera en torno a los $ 1600.