El BCRA compró u$s 80 millones

El Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado oficial de cambios. Así, extendió su respiro tras una larga racha de fuertes ventas de reservas, de la mano de una menor presión en la demanda para la importación de energía y una mejora en los ingresos de dólares del sector del agro.

El Central obtuvo este miércoles un saldo a favor de u$s 80 millones. Fue la compra más elevada desde junio y la quinta consecutiva, con lo el cual redujo a u$s 720 millones el saldo negativo acumulado en el mes .

Los resultados de las últimas ruedas se dan en un contexto en el que la demanda de divisas para la importación de energía muestra una clara reducción . Los pedidos de compra de los últimos días se han estado ubicando en torno a los u$s 50 millones, muy inferior a los más de u$s 100 millones que demandaban en las ruedas previas.

El Banco Central acumula un saldo negativo de u$s 720 millones en lo que va de agosto.

A pesar de este respiro, las reservas brutas siguen cayendo . Ayer perforaron el umbral de u$s 37.000 millones y descendieron a niveles mínimos de la gestión de Alberto Fernández. Las tenencias registraron una baja de u$s 149 millones para ubicarse en u$s 36.865 millones, según estimó el Central de forma preliminar.



Las reservas netas tampoco están en un buen momento. Entre las principales consultoras, una de las estimaciones más optimistas, realizada por Anker, las ubica en torno a u$s 2000 millones.

Por su parte, Eco Go estima que están apenas por encima de u$s 1000 millones y Empiria las ubica alrededor de u$s 400 millones.



En tanto, el presidente del Central, Miguel Pesce, asegura que no la autoridad monetaria no se encuentra en una "situación dramática". Además, espera que la presión sobre las reservas "se normalice en los próximo meses", según indicó hace unos días en una entrevista radial.