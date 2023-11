El BCRA compró u$s 131 millones, el monto más alto del mes

Los exportadores incrementaron este jueves los ingresos de dólares en el mercado oficial de cambios, aprovechando la suba que dispuso el Gobierno sobre el tipo de cambio oficial, lo que permitió que el Banco Central volviera a comprar una importante cantidad de divisas para sus reservas internacionales.

El Central terminó la jornada de este jueves con un saldo positivo de u$s 131 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambio. La cifra superó al monto de ayer, por lo que representa la compra neta de reservas más alta en lo que va de noviembre.

Entre ayer y hoy, tras descongelar la cotización oficial del dólar, la entidad acumuló compras netas por más de u$s 250 millones. En lo que va del mes, registra un saldo positivo de u$s 420 millones y el resultado negativo acumulado en el año se redujo a aproximadamente u$s 1562 millones.

Hoy inició arrancó el esquema del crawling peg (pequeñas devaluaciones diarias) sobre el tipo de cambio oficial. Tras la suba de 0,8% que anotó ayer, la cotización oficial del dólar hoy aumentó $ 0,50 (0,14%) para ubicarse en $ 353,45 y se espera que continúe avanzando al 3%, según indicó el ministro Sergio Massa.

DÓLAR BLUE



La cotización del dólar blue mostró disparidad en las casas de cambio informales, en medio de los allanamientos. Gran parte de los portales web indica que el precio cayó $ 20 (-2%) y se vendió en $ 950, aunque en muchos establecimientos de la ciudad de Buenos Aires el precio de venta fue de 1000 pesos.