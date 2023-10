El Banco Central vendió dólares de las reservas previo a las elecciones

El Banco Central volvió a vender divisas de sus reservas en el mercado oficial de cambios para abastecer a la demanda de los importadores. Lo hizo en otra jornada en la que los dólares paralelos se mantuvieron en alza y alcanzaron nuevos máximos históricos, en medio de la tensión por las elecciones del domingo.

La entidad cerró la rueda de este viernes con un saldo negativo de u$s 45 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, las ventas netas de reservas ascienden a u$s 865 millones en octubre y cerca de u$s 2600 millones.

El Gobierno pone bajo la lupa a una sociedad de bolsa por compra de dólares financieros

Al mismo tiempo, eL Central mantuvo sin variación al tipo de cambio oficial mayorista, por lo que cotizó en $ 349,95, apenas por debajo del precio fijo que estableció el Gobierno, y en la que el volumen operado de contado ascendió a u$s 352,4 millones.



Las ventas de reservas se dieron en la jornada en la que las cotizaciones alternativas del dólar continuaron avanzando con fuerza, por encima de los $ 1000, impulsado en gran parte por la incertidumbre del mercado respecto a los resultados de las elecciones que se llevarán a cabo este domingo.

La cotización del dólar blue avanzó hasta $ 1150 en la punta de compra y $ 1200 en la de venta en el centro de la ciudad de Buenos Aires. El MEP a través del bono GD30 y el contado con liquidación (CCL) mediante Cedear terminaron la rueda con subas de hasta 6% para ubicarse alrededor de $ 900 y $ 1110, respectivamente.