Sigue la sangría: a pesar de los nuevos dólares, el Banco Central tuvo que vender otra vez

El Banco Central tuvo que vender dólares de sus reservas en el mercado oficial de cambios por cuarta jornada consecutiva. Así, la autoridad monetaria consolida su racha de ventas netas por sus intervenciones cambiarias y crece el saldo negativo que acumula en octubre.

Este miércoles, el Central obtuvo un saldo negativo de alrededor de u$s 85 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, con lo cual las ventas netas acumuladas en el mes se ubican en torno a los u$s 168 millones.

El Banco Central consolida su saldo negativo de octubre en sus intervenciones cambiarias.

"Todo parece indicar que el escenario actual se mantendrá con ligeras variaciones hasta bien entrado el último mes del año, con escasas probabilidades que se repita lo acontecido en septiembre pasado", comentó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

En tanto, las reservas brutas crecieron ayer por encima de los u$s 40.000 millones y finalizaron en u$s 40.114 millones, según estimó el Central. Este repunte se debe al nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue de u$s 3850 millones, luego de la aprobación de las metas trimestrales.

A la vez, el Gobierno anunció ayer el llamado "dólar Qatar", con el objetivo de evitar mayores pérdidas de reservas debido a la demanda de divisas para viajes y consumos en el exterior, en el marco del Mundial de fútbol que se realizará en ese país el próximo mes.