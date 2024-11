Efecto blanqueo: las empresas emiten deuda a misma tasa que EE.UU.

El mercado doméstico tiene características que lo hacen único, pero por sus paradojas. Ya se ha destacado en diferentes ocasiones que las empresas argentinas se financian a tasas más bajas que el gobierno nacional. En los principales países desarrollados la deuda del Gobierno es más segura que la de las empresas y por ende, ofrece una menor tasa de interés. Pero se agrega ahora que las empresas se están financiando a tasas similares a las del Tesoro de EE.UU. Inédito.

El miércoles a última hora se conoció que el Banco Supervielle colocó deuda por u$s 49 millones a sólo 4,7% anual a mayo del 2025. Lo curioso es que los bancos tienen excedente de dólares y escasez de pesos. El blanqueo lanzado por Luis Caputo en septiembre todo lo puede. Los depósitos en dólares suman según el último informe monetario del BCRA, ascienden a u$s 35.198 millones casi 100% de aumento en lo que va del 2024. El blanqueo sólo sumó u$s 20 mil millones.

El economista Miguel Kiguel viene sosteniendo en los diferentes informes de Econviews que está creciendo el financiamiento en dólares de las empresas y que incluso es menos costoso que el hacerlo en pesos teniendo en cuenta que el "crawling peg" del BCRA se reducirá al 1% en el 2025.

Pero no todo pasa por las emisiones de deuda en el mercado. Mismo los créditos bancarios directos en dólares al sector privado vuelan ya que en un mes solamente pasaron de 8.261 millones a 9.009 millones. Los créditos en pesos también despegaron al llegar a 57,1 billones desde 52,6 billones, con un aumento de casi 9% en un mes.

Precisamente este aumento del crédito es lo que está motorizando la actividad económica. "La actividad real cayó un -0,3% intermensual desestacionalizado en septiembre, pero cerró un trimestre muy fuerte saltando un 14,3% contra el período previo. La recesión ha terminado y la actividad se recupera a un ritmo del 9,7% anualizado desde abril. Los sectores que han encabezado la recuperación desde abril han sido el sector industrial (+6,3%), la construcción (+5,2%), comercio (+4,3%), hotelería (4,9%) e intermediación financiera (+11,3%)" destacó el último informe del JP Morgan sobre la Argentina.

Devaluación en Brasil refuerza al peso y anticipa aluvión de argentinos en el verano

El aluvión de dólares en bancos provocó que haya entidades que soliciten al BCRA que amplíe a más sectores los que están en condiciones de endeudarse en moneda extranjera. Sería una medida muy riesgosa y con malos antecedentes en el país. La regla básica bancaria es la de evitar el descalce de monedas, es decir, que los créditos en dólares vayan a empresas que exportan, que generan dólares. Si se habilita a otros actores del sector privado el endeudamiento en moneda extranjera, apuntan a desarrolladores inmobiliarios como principal beneficiario, crece el riesgo.

Y hay que tener en cuenta el comportamiento de los ahorristas si se llegara a provocar un cambio en el destino de sus ahorros. ¿Mantendrán sus depósitos? Recuérdese que aún están abiertas las heridas que dejaron entre los ahorristas la crisis del 2001. Desde el BCRA ya han enviado señales de que no avalarán los cambios solicitados por algunas entidades de la plaza. Prima la prudencia.

Lo que sucede en Brasil refuerza esa prudencia. El salto del dólar contra el real y la incertidumbre que genera el cambio de la cúpula del Banco Central del país vecino encendieron luces amarillas entre los operadores de mercados emergentes. Los feriados en EE.UU. por celebrarse el Día de Acción de Gracias aminoraron el impacto. ¿Será un cisne negro?

Argentina se mantiene al margen. Las perspectivas de estabilidad cambiaria se mantienen. También en la plaza de futuros en el Rofex. El "paso a paso" del levantamiento del cepo tuvo un nuevo capítulo ayer. En tanto y en cuento prime la prudencia monetaria y el equilibrio fiscal, más resistente será la economía doméstica a la aparición de cisnes negros, ya sea externos o generados por la política local. Nunca se sabe de dónde viene la sorpresa.

Por lo pronto, desde el sector financiero surgen señales que parecen surrealistas dada la historia económica argentina.