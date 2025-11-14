Dólar en caída libre: más aire para las bandas, pero alertan sobre nuevos retos cambiarios

La ola de emisión de deuda corporativa continúa en ascenso. La baja del riesgo país tras las elecciones del 26 de octubre animó a empresas a financiarse en el mercado de capitales a tasas más bajas.

Edenor se sumó a esa tendencia y anunció ayer la reapertura de sus Obligaciones Negociables Adicionales Clase 7 con vencimiento en 2030, a una tasa de interés del 9,75% anual, ampliando así su monto a la suma de u$s 385 millones.

La operación registró una fuerte demanda, lo que implicó una sobresuscripción de 1,5 veces el monto finalmente adjudicado.

Esta colocación consolida la presencia de Edenor en los mercados internacionales de capitales. El elevado interés de los inversores internacionales refleja la confianza nuevamente en la Argentina, pero principalmente en el desempeño operativo y financiero de la compañía.

Edenor es la mayor distribuidora eléctrica del país, con más de 3,34 millones de clientes, lo que equivale a más de 9 millones de personas.

La empresa opera casi 42.000 km de redes de alta, media y baja tensión en un área de concesión de 4.637 km².