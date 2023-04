Dólar turista en la mira: qué hay detrás de los cambios que evalúa el Gobierno para preservar las reservas

Mientras el gabinete económico preparaba el nuevo paquete de medidas cambiarias para anunciar, se reveló un hueco por donde se siguen filtrando dólares, a pesar del relativamente nuevo impuesto del "dólar Qatar".

Los consumos con tarjeta en dólares en el exterior ya cotizan a un tipo de cambio de $ 436, el más alto del mercado debido a la última percepción que se le aplicó.

Tarjeteo al por mayor

Sin embargo, esto no provocó una baja en los gastos a la hora del tarjeteo en otros países, sino todo lo contrario. Según los propios números del Banco Central, en el primer trimestre del año subieron 16% con respecto al mismo período del año pasado, al saltar de u$s 632 millones a u$s 544 millones.

De todos modos, hay otro tarjeteo que muchos hacen en el extranjero, que no es con crédito, sino con débito, de dólares previamente adquiridos, ya sea a través del cupo de los u$s 200 del ahorro, que cotiza a $ 360, o más que nada a través del MEP, que se puede comprar sin límites en la Bolsa a $ 397,50, siempre cuando no se haya comprado dólar solidario en los últimos 90 días, y viceversa.

Dividir las compras

Para evitar pagar $ 436 de dólar Qatar, muchos aprovechan y usan sus divisas que compraron más barato en el mercado de capitales.

El dólar Qatar, en realidad, tiene un precio más alto ya que es el tipo de cambio de cuando se paga la tarjeta, y está atado a la devaluación del dólar oficial, que está a tono con la inflación, y ahora seguramente avanzará más a tono con la inflación del 7%, según el pedido del FMI.

Pero otros viajeros aprovechan los huecos que por ahora existen para pagar a valor del dólar turista, de $ 381,55, que es para consumos de hasta u$s 300 por mes entre débito y crédito en conjunto.

De a u$s 299

Si bien eso es lo que dice la norma, las emisoras no tienen los sistemas para aplicarlo a rajatabla. Entonces, hay ahorristas que aprovechan estos grises y gastan hasta u$s 299 por transacción con débito, y hacen varias operaciones por ese monto el mismo día, y les aparece con el dólar turista, ya que todavía los sistemas de información no pueden detectarlo.

Sin embargo, desde la AFIP están trabajando para solucionarlo y hasta amenazan con que se cobre el impuesto retroactivo desde que salió la nueva regulación.

Sin embargo, desde la AFIP están trabajando para solucionarlo y hasta amenazan con que se cobre el impuesto retroactivo desde que salió la nueva regulación. Lo mismo el gasto con crédito hasta u$s 299 de diferentes tarjetas del mismo banco, o de la misma tarjeta, pero de bancos distintos.

Otros, directamente, van al blue y pagan todo con billetes en el exterior. De ahí que no esté claro hoy el piso y el techo del blue.

En las mesas de dinero se fijan en los dos tipos de cambio del dólar tarjeta: $ 381,55 de dólar turismo para gastos hasta u$s 300 por mes, lo mínimo a lo que podría, hipotéticamente llegar a bajar. Mientras el techo es el dólar Qatar, de 436 pesos.