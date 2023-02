El dólar soja 3 ya tiene fecha puesta por el mercado: cuando sería y a cuánto cotizaría

El mercado de futuros de soja descuenta que habrá un dólar soja 3.0 recién en mayo, mientras en el Gobierno son conscientes que deberían esperar para que haya algo nuevo para liquidar. El desacople entre el contrato de mayo con el de marzo y julio se disparó a $ 12,2 y $ 23,7, respectivamente.

"La fecha que descuentan los futuros suena lógica debido a la estacionalidad del agro, pero la necesidad del BCRA de engrosar sus arcas lo obligarán a implementarlo a la brevedad", revela un informe de PPI, que lleva la firma de Pedro Siaba Serrate, su Head of Research & Strategy.

¿Empezará el mercado a comprar esta idea?

Un nuevo dólar soja parece descontado, pero no garantizaría el cumplimiento de la meta de reservas con el FMI como sí lo hicieron sus predecesores.

En un contexto de sangría de reservas, se especula que un dólar soja 3.0 estaría en camino para incentivar la liquidación del agro en marzo y, así, permitir al Gobierno alcanzar la meta de reservas y evitar un waiver que luce prácticamente garantizado.

"Dado que la sequía retrasó la siembra de soja, creemos que este nuevo esquema estaría enfocado principalmente a captar parte de las casi 7 millones de toneladas acopiadas de la última cosecha (carry) y, en menor medida, a incentivar que se liquide lo poco que se haya cosechado para marzo", precisa el paper.

Qué dólar soja darán

En PPI elaboraron escenarios de acuerdo al posible valor del dólar "soja" y la cantidad de toneladas liquidadas. Creen que se ofrecerá un tipo de cambio diferencial de entre 30% y 40% superior al oficial, como ocurrió en las dos ediciones previas.

Esto ubicaría al nuevo dólar soja en un valor de entre $ 255 y $ 275. Vale resaltar que deberá ser lo suficientemente atractivo para tentar a los productores agropecuarios a vender el rezago de producción que no quisieron desprenderse en el primer y segundo programa.

"La fecha que descuentan los futuros suena lógica debido a la estacionalidad del agro, pero la necesidad del BCRA de engrosar sus arcas lo obligarán a implementarlo a la brevedad"

Compras del BCRA

"Nuestro escenario base es que se liquiden 6 millones de toneladas de soja, que sería prácticamente vender la totalidad del carry y estaría en línea con lo liquidado en el soja 2.0. Si el precio de la oleaginosa permanece en u$s 558 la tonelada, el agro liquidaría u$s 3.345 millones, de los cuales el BCRA compraría u$s 2.314 millones (asumiendo que se compra 69% de lo liquidado, que es un promedio del share de compra del soja 1 y 2)", revela el research.

Por lo tanto, para cumplir la meta de reservas, se necesitará que se liquiden más de 9 millones de toneladas o comprar un mayor porcentaje de lo liquidado, lo que redundaría en mayores trabas para las importaciones, extendiéndose la contracción económica.

Emisión monetaria

Como ocurrió con sus predecesores, un nuevo esquema soja traería aparejado una fuerte expansión monetaria y pérdida patrimonial del BCRA (emisión sin respaldo), que presionaría sobre los dólares financieros y la alta inflación.

En el escenario base de PPI, la expansión monetaria estimada sería de entre $ 667.000 millones y $ 734.000 millones, o alrededor de 0,6% del PBI (versus 1,3% y 0,5% en las dos ediciones previas).

La emisión sin respaldo sería de entre $ 214.000 millones y $ 281.000 millones, o 0,2% del PBI (versus 0,5% y 0,2% anterior).