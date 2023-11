Dólar MEP: crece el monto operado en bonos y el BCRA interviene con más reservas

El mercado cambiario empieza a calentarse nuevamente de cara a la segunda vuelta electoral y se refleja, entre otros segmentos, en una suba en los volúmenes negociados en los bonos AL30 y GD30, los más utilizados para la operatoria de compra y venta de dólares a través de la Bolsa, y en nuevos avances de las cotizaciones financieras de la divisa.

El aumento en los volúmenes operados, además, fuerza al Banco Central a intervenir con montos mayores en ese mercado con el objetivo de contener a las cotizaciones financieras del dólar a pocos días del balotaje. La estrategia oficial afecta a las reservas de la entidad, que se encuentran en niveles cada vez más negativos.

Las reservas brutas del Central cayeron esta semana por debajo de u$s 21.000 millones, el nivel más bajo en 17 años, y las netas estarían en mínimos históricos, según estimaciones privadas. El drenaje se explica, además de los pagos de deuda, por la intervención en el mercado de bonos para contener a los dólares financieros.



El incremento en los volúmenes operados en los títulos AL30, GD30 y Lecer se observa desde el arranque del mes. En la rueda de hoy se operaron u$s 74 millones, aunque ayer fueron más de u$s 100 millones. Este último monto representa alrededor del doble de lo que se operaba a finales de octubre, luego de las elecciones generales.

Sin embargo, las cifras aún se encuentran por debajo de las que se registraron en las jornadas previas a la primera vuelta electoral. En esos días, se operaron más de u$s 100 millones en cada rueda y hubo una en la que el volumen negociado ascendió a u$s 140 millones, impulsado por la gran incertidumbre del mercado respecto al resultado de los comicios.



En respuesta a la renovación de la presión, el Banco Central aceleró la intervención en ese mercado para contener la cotización del dólar financiero. PPI estima que hoy habría intervenido con u$s 18 millones y el miércoles fueron u$s 47 millones. A diferencia de las ruedas anteriores, no sólo estuvo presente en el MEP, sino también en el CCL.

La sociedad de Bolsa destacó que el monto utilizó la autoridad monetaria a mitad de la semana para intervenir en el mercado de bonos es el más elevado desde el viernes 20 de octubre, rueda previa a la primera vuelta electoral, cuando intervino con u$s 68 millones para contener la presión alcista sobre las cotizaciones de la divisa.

Los analistas de Romano Group prevén que durante las próximas jornadas, por lo menos hasta el balotaje, seguirá creciendo el monto operado y, consecuentemente, habrá mayores intervenciones por parte del Banco Central para contener el precio de la divisa en la Bolsa. Sobre todo, en los días previos a los comicios.

Especialmente, sostienen, por lo que significa el dólar para los inversores y ahorristas, que probablemente seguirán buscando cobertura a través de ese instrumento para tratar de reducir algún impacto posterior a las elecciones. Aún más, teniendo en cuenta los bajos niveles en los que se encuentran las cotizaciones respecto a la previa a las elecciones generales.

El equipo de investigación de Aurum Valores también estima que durante las próximas jornadas debería haber un incremento en los volúmenes operados por la mayor dolarización del mercado ante la cercanía de las elecciones, pero afirma que en parte estará contenido debido a las múltiples restricciones que complican la operatoria.