Dólar futuro refleja un mercado atento a turbulencias cerca de las PASO

Las tasas de devaluación esperada en el mercado de dólar futuro en Rofex vienen de un fuertes estrés, a pesar de que el BCRA tiene margen para frenar las presiones ya que la posición vendida de dólar futuro está aún muy lejos del límite de u$s 9000 millones.

Cómo reacciona el dólar tras el anuncio de Fernández y qué espera ahora el mercado



Expectativas

Las tensiones cambiarias se sienten en varios frentes. Por un lado, la cotización del dólar blue sobre $ 440 la semana pasada generó incertidumbre en el mercado. A ello se le sumó el rally de los dólares financieros, con el contado con liquidación colocándose por encima de $ 450 y el MEP por encima de los 440 pesos.

La misma tensión se percibió en el dólar futuro, es decir, en las operaciones en el Rofex, donde se registró un fuerte salto en las tasas implícitas de expectativa de devaluación del tipo de cambio.

Todos los tramos de la curva se desplazaron al alza. A comienzo de año, la curva iniciaba con tasas de 84%, saltando a 120% en agosto y en 142% en febrero.

"En nuestro escenario base, la devaluación es un tema para el próximo gobierno, y dentro de un programa económico integral", explicó Gándara.

Sin embargo, actualmente, los plazos más cortos operan con tasas de 108% en el extremo más corto, subiendo a 145% a agosto y en 170% en febrero de 2024.

Donde mayores subas se evidenciaron fueron en los meses previos a las elecciones.

Es decir, el tramo julio y agosto exhibió una fuerte suba en las tasas implícitas y fue el tramo que mayor desplazamiento tuvo a lo largo de la curva.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), advierten que la suerte está atada a la del "dólar soja", y que el escepticismo del mercado se siente en los futuros. Por eso, las tasas implícitasescalaron entre 1640 y 2440 puntos básicos hasta el jueves pasado.

"Al mirar el comportamiento de las tasas forward, la de julio y agosto se desmarcaron marcadamente de sus pares. En consecuencia, el mercado descuenta algún tipo de evento post PASO", comentaron.

En ese sentido, señalaron que para intentar contener las expectativas devaluatorias, el BCRA salió a intervenir en el mercado de futuros fuertemente el jueves, bajando las implícitas en el tramo medio y largo (desde 120,6/171,3% de TNA el miércoles), pero no pudiendo contrarrestar la demanda en los contratos de abril y mayo.

Diego Baragaño, sales Trader de Balanz, tranquiliza asegurando que la suba de esos últimos días, en especial en los contratos más largos, fue por falta de volumen.

"Al haber pocos vendedores en esos plazos, aquellos que compran empujan el precio para arriba y se va moviendo de a 50 centavos mínimo en el período de junio en adelante. En abril y en mayo hay más vendedores. Desde el viernes de la semana anterior el Open Interest es de u$s 135 millones, que si consideramos los ruidos de estos días (por la semana pasada), no es mucho", comentó.

Además, remarcó que los contratos operados son mayormente los de corto plazo, por lo que el inversores esta cubriéndose de un movimiento cambiario de las próximas semanas.

"De los u$s 3700 millones operados en futuros, el 60% está en abril, el 20% en mayo y entre junio, julio y agosto está el 15%: las coberturas están cortoplacistas y son muy pocos los que están cubriendo a largo plazo, por lo que no vemos en el mercado que se esté viendo una devaluación inminente", dijo.

"Los compradores que van apareciendo es para realizar una cobertura ante el tipo de cambio, pero no vemos al mercado convencido de que eso pase", explicó Baragaño.

El dólar soja

El dólar agro no termina de mostrar sus resultados, la liquidación no levanta cabeza y las reservas siguen en rojo en lo que va del año, perdiendo más de u$s 3300 millones.

En ese sentido, ante más pesos y menos dólares, junto con la dinámica inflacionaria y la falta de anclaje de expectativas, el mercado pricea mayores riesgos cambiarios en el mercado de futuros.



Paula Gándara, CIO de Adaco Asset Management, entiende que la dinámica de las reservas, dentro de un contexto político que suma incertidumbre, aumenta las expectativas devaluatorias.

"En nuestro escenario base, la devaluación es un tema para el próximo gobierno, y dentro de un programa económico integral", explicó Gándara.

Además, la CIO de Adcap Grupo Financiero señaló que el dólar agro soluciona en el corto plazo y podría dejar días inciertos.

"Si bien el BCRA podría ser comprador neto por un tiempo, la sequía o temas propios del agro podrían repercutir negativamente. Recientemente tuvimos un ejemplo, cuando por razones climáticas o de paro de puertos el sector agrícola, demoró las liquidaciones y el BCRA terminó con ventas por u$s 197 millones", dijo la especialista.

La buena noticia para el BCRA es que tiene algun poder de fuego para contener la tensión en el mercado de dólar futuro.

Todavía el BCRA tiene espacio para intervenir en el mercado de dólar futuro ya que su posición vendida es de -u$s 455 millones, es decir, un monto muy bajo en relación al límite que encuentra en Rofex y MAE por un total de u$s 9000 millones.

Pablo Reppetto, head of research de Aurum Valores, destacó que el problema político y de reservas agrega volatilidad a la parte cambiaria, por lo que recomendó cautela.

"El problema que existe es que hay un problema con la acumulación de reservas y en el que el FMI probablemente este presionando para que haya un ajuste del tipo de cambio, y el cual, es difícil de hacerlo pasar desde el lado político. El tironeo con el FMI y el combo de riesgos, obliga a ser cautos y buscando coberturas"

Búsqueda de cobertura

Gandara señaló que se mantiene la demanda por cobertura cambiaria en medio de un contexto de presiones devaluatorias.

Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, afirmó que solo recomiendan tomar cobertura en el tramo corto de la curva Rofex.

"A partir de septiembre vamos con mucha cautela con una tasa implícita que salto al 150% en promedio. Creemos que puede haber presión vendedora de corto plazo que achique la tasa, dado que el Central tiene cupo disponible para ser vendedor, gracias a su achique en la posición en los últimos meses", dijo.

En ese sentido, el especialista de TSA Bursátil espera una mayor intervención por parte del Central en el mercado de dólar futuro.

Finalmente, y en cuanto a las estrategias, Baragaño recomienda cobertura cambiaria.

"Recomendamos hacer cobertura a empresas o a personas que tienen la posibilidad de acceder al tipo de cambio oficial más si puedan trasladar los precios de los futuros a su negocio real", afirmó.