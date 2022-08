Dólar futuro: el mercado ve una devaluación como nunca desde 2016

Esta semana el BCRA publicó su posición vendida en dólar futuro y la misma se ubicó debajo de lo que estimaba el mercado.

Pese a ello, dicha variable muestra un deterioro, con la mayor posición vendida en dólar futuro desde 2016. La situación de estrés en el mercado cambiario y la falta de acumulación de reservas hace sospechar a los inversores sobre una devaluación.

Hoy el único vendedor de dólar es el BCRA y el resto del mercado es neto comprador.

Rally del 8% de los bonos en dólares en 4 días: por qué suben y cuál es el que más gana



Plazo fijo en dólares: cómo ganar 300 veces más que en el banco



Deterioro en el dólar futuro

El Banco Central (BCRA) dio a conocer su tenencia de futuros a fines de julio.

El BCRA cerró el mes pasado con una posición vendida de u$s 7072 millones en futuros de dólar, cerca de su límite legal de u$s 9000 millones (u$s 5000 millones en Rofex y u$s 4000 millones en MAE).

También se ubica cerca del techo de u$s 9000 millones que imponen las metas del segundo semestre del 2022 en el marco del acuerdo con el FMI.

Las cifras publicadas sorprendieron al mercado ya que se estimaba una posición vendida por u$s 8000 millones.

Pese a que se ubicó debajo de lo que esperaba el mercado, se evidenció una aceleración respecto del mes pasado y la posición se ubica en su peor registró de la presidencia de Alberto Fernández.

Hay pocos oferentes de dólares en el mercado, siendo el BCRA el mayor (casi único) vendedor de dólar futuro.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, advirtió que la posición del BCRA se deteriora.

"La posición vendida en futuros del BCRA llegó a máximos desde febrero de 2016, momento en que la entidad estaba reduciendo su posición vendida desde el pico de u$s 17.500 millones alcanzado en noviembre de 2015", dijo.

Por otra parte, los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que la posición short de la autoridad monetaria se aceleró fuertemente respecto a junio, cuando era de u$s 4358 millones.

"Con estos registros, se marcó un nuevo máximo en la administración Fernández, sobrepasando los picos de u$s 5683 millones en octubre de 2020 (cuando la brecha se había disparado a 130%) y de u$s 5151 millones en noviembre 2021 (en las elecciones legislativas)", dijeron.

La posición vendida del BCRA es actualmente la más alta desde febrero de 2016, cuando en aquel momento, tal posición había alcanzado u$s 10.982 millones.

"En aquel momento, la posición vendida del Central había alcanzado un récord de u$s 17.487 millones en noviembre 2015 con el objetivo de finalizar el mandato sin devaluar, cuando la brecha tocaba 50%, cifra elevada para aquel entonces", dijeron desde PPI.

El mercado espera una devaluación

El mercado viene apostando a una posible devaluación del tipo de cambio oficial ya que las curvas de dólar futuro siguen al alza.

Si bien la expectativa se redujo en el margen para agosto, mirando a septiembre y hacia los próximos meses, las tasas implícitas de devaluación en la curva de Rofex se ubican en niveles de 95% a septiembre y de 114% a octubre.

De hecho, se mantiene por encima del 100% hasta marzo y abril del 2023.

Como dato clave, es importante resaltar que en junio del 2021, la posición vendida del BCRA era cercana a cero, por lo que en poco más de un año, la entidad monetaria expandió sustancialmente su posición vendedora.

Esto se da en medio de un contexto de deterioro de las expectativas y de sospechas de una eventual devaluación.

La falta de acumulación de divisas es la variable clave que lleva a que los inversores aumenten sus sospechas de una devaluación, lo cual termina provocando un desplazamiento alcista en la curva de dólar futuro, con tasas de devaluación implícitas en Rofex por encima del 100% (TNA).

Roberto Codina, trader de Aurum Valores, sostuvo que el desplazamiento visto en la curva de dólar futuro durante las últimas semanas se da, principalmente, por búsqueda de cobertura de corporativos ante la pérdida de reservas del BCRA.

"Creemos que la cobertura de corporativos sigue vigente por las trabas para realizar pagos al exterior y la actual situación de reservas de BCRA. Todavía no hay certezas sobre una mejora de la situación de las reservas y eso puede observarse explícitamente en la curva, con la diferencia de tasas de un mes a otro", comentó.

Adicionalmente, Codina adviertió que los meses de septiembre a noviembre suelen ser meses difíciles para el BCRA en cuanto a la acumulación de reservas.

"Creemos que es muy importante seguir de cerca para la dinámica de ahora en más, el comportamiento de BCRA una vez que se de el vencimiento de los futuros de Agosto por un lado. Y por otro lado, la revisión del FMI de Septiembre, para entender cuál es la postura que tiene el fondo ante Argentina", dijo Codina

Con una visión similar, Tomas Ruiz Palacios, estratega de Consultatio, agregó que la dinámica del mercado de futuros está estrictamente ligada a la pésima tendencia de las reservas netas este año.

"Desde fin de junio que cayeron en casi u$s 4000 millones y es natural que eso estrese fuertemente a los contratos de ROFEX, sobre todo los más cercanos", dijo.

Los analistas de Grupo IEB afirmaron que la tensión cambiaria se mantiene y que uno de los principales desafíos para reducir la misma es la de acumular reservas.

"El BCRA tiene reservas netas por u$s 1600 millones y la meta con el fondo es de u$s 6400 millones para fines de septiembre. Es necesario comprar divisas en el MULC en un promedio diario de u$s 175 millones para aproximarse a la meta", dijeron.

Por otro lado agregaron que, si bien el BCRA logró cambiar la tendencia negativa de ventas en el MULC durante las últimas ruedas, es necesario aumentar el volumen de las mismas, de lo contrario la meta quedará lejos de poder cumplirse.

"No descartamos que el gobierno reciba un "waiver" del FMI teniendo en cuenta los altos precios de importación de energía", advirtieron.

Devaluación versus emisión

El mercado apuesta a que el BCRA podría devaluar ya que esto mismo se observa en las tasas implícitas de devaluación en la curva de dólar futuro.

Sin embargo, una de las causas por las cuales el BCRA se resiste a devaluar, es por el riesgo de traslado a precios en la economía real que podría generar tal salto cambiario, combinado con la obligación de tener que emitir pesos para hacer frente a los contratos vendidos de dólar futuro.

En el caso en que efectivamente se devalúe, el BCRA deberá responder a tales contratos, teniendo que emitir pesos para el cumplimiento de los $ 6250 millones que tiene vendido el BCRA vía futuros.

Según estimaciones de PPI, la posición vendida del BCRA se habría contraído a u$s 6250 millones en lo que va de agosto.

En ese sentido, en el caso en que ocurra una devaluación, el BCRA debería emitir entre de $ 390.000 millones a $ 680.000 millones si devaluase entre 40% al 70%, aún debajo de lo que espera el mercado vía dólar futuro.

"A este stock de dólar futuro, una devaluación del 70%, implicaría una emisión monetaria inmediata de unos $ 680.000 millones, o 0,9% del PBI. Puesto en perspectiva, el rescate de la deuda en pesos por parte del Banco Central en junio y julio demandó 1,5% del PBI. De la misma manera, una devaluación más acotada, como 40%, generaría una emisión de $ 390.000 millones o 0,5% del PBI", dijeron desde PPI.