Tres condiciones sí o sí para que el BCRA pueda sumar más reservas en 2022

Si bien existen diversas formas de calcular el nivel en el que se encuentran las reservas netas del Banco Central (BCRA), los consultores coinciden en que se encuentran en niveles mínimos.

Un informe reciente de Econviews las coloca en torno a los u$s 3200 millones, aunque el mismo documento aclara que podría haber un repunte si se da una serie de condiciones a lo largo de este año.

" El BCRA podría recuperar u$s 3600 millones, un número en línea con lo que señaló el ministro Guzmán en el evento con los gobernadores ", destaca el trabajo de la consultora que dirige Miguel Kiguel.

"Tiene que haber acuerdo con el FMI, no tiene que haber sequía dura y debe haber ajuste cambiario": las tres condiciones que ponen para que en el 2022 mejoren las reservas.

El informe agrega que para tal repunte tiene que haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no tiene que haber sequía dura y debe haber ajuste cambiario.

"Obviamente son factores intercambiables. Una sequía obligaría a compensar con una devaluación más fuerte, por ejemplo. ¿Qué puede salir mejor? Que el FMI devuelva u$s 3800 millones de los pagos realizados en septiembre y diciembre ", puntualiza Econviews.

Gentileza de Econviews.

A la hora de explicar por qué la mejora de reservas podría ubicarse en torno a los u$s 3600 millones, Econviews desarrolló: " El superávit comercial será algo menor al de 2021, pero en un rango similar. Alrededor de u$s 14.000 millones. Esto se da con menor liquidación del campo por u$s 1000 millones, pero se compensaría con más liquidaciones de algunos otros sectores ".

Además, el documento explica: " El déficit de servicios pasará a u$s 5500 millones, una suba moderada . Si bien vuelve cierta normalidad en los viajes, la devaluación esperada sumado al impuesto PAIS y la retención de ganancias no dan para un boom de viajes. Los pagos de intereses subirán marginalmente, porque aumentan las tasas de los bonos restructurados, aunque dada la caída del stock deberían bajar un poco los pagos del sector privado ".

Por último, desde la consultora detallaron que en la cuenta financiera se espera que el sector privado siga cancelando préstamos, pero no tanto como en 2020 y 2021 , cuando se redujo la deuda financiera en uSs 12.000 millones. Y que el sector público pueda conseguir u$s 2500 millones de los organismos .

En tanto, GMA Capital recordó en un informe reciente que el Gobierno prevé que se acumulen entre u$s 3000 y 4000 millones de reservas por año, ergo, un 1% del PBI.

Y mencionó al respecto: " En términos de montos, esta cifra no se encuentra muy alejada del criterio utilizado en programas recientes del FMI. Pero las reservas netas de los países seleccionados promediaban u$s 14.000 millones al momento de firmar el acuerdo, lo que equivale a 5,4 veces la actual tenencia del Central. Por esta razón, la meta para Argentina representa 66% de las reservas netas, lo que supera en 17 puntos a la media del resto de los países ".

Según las estimaciones de GMA, las reservas netas del BCRA se ubican en u$s 2300 millones, sin contar los Derechos Especiales de Giro.