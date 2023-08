Dólar de las multinacionales: a cuánto saltó el que usan las empresas

En esta noticia Dolarizar por cobertura

La noticia en las mesas no fue la baja del blue de $ 780 a $ 760 en el segmento de los grandes corredores de cambio del informal, sino más bien los dólares legales libres que usan las grandes empresas multinacionales, que van por otro carril.



Ahí es clave fijarse en el precio de contado con liquidación libre, que es el Senebi, donde el valor trepó de $ 720 a $ 740, mientras que al hacerlo con ADR el alza fue de $ 722 a $ 743, con Cedear de $ 702 a $ 723 y con Ledes de $ 712 a 719 pesos.

Dolarizar por cobertura

Para Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, "ahora el tema es dolarizar por cobertura, ya sea por temor o incertidumbre de lo que pase hacia adelante. "Al ritmo que venían dolarizándose las empresas, ya no va en tanto por lo que necesitan, si no por lo que especulan. Como necesitar ya no necesitan, porque ya está todo cubierto".

Juan Manuel Carnevale, especialista en mercados de capitales, agrega que "los contratos son en dólares, y está bien que las compañías vayan camino a eso. Hay muchas dudas sobre la gobernabilidad del próximo presidente, sea quien sea; pero el sector energético y el campo van a generar dólares para estabilizar todo en 2024".

Observó que las acciones bancarias no paran de caer y mira con mucha desconfianza a los bonos en pesos. Pero, a su juicio, los bonos en dólares y las acciones de empresas energéticas tienen mucho recorrido alcista por delante.

Esa puede ser una de las razones por la cual el blue, pese a bajar $ 20 hasta $ 760, 'quedó firme', tal como denominan en la jerga cuevera cuando el billete queda demandado por los ahorristas.

Es lo contrario a cuando queda 'tomador', que significa que la plaza está seca de pesos y hay oferta de divisas.