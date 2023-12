El dólar blue superó $ 1000 y el MEP tocó un récord ante la demora de los anuncios

Los inversores buscaron cobertura en dólares a la espera del anuncio de las primeras medidas económicas por parte del ministro Luis Caputo. La demanda de la divisa impulsó alza a todas las cotizaciones alternativas del dólar, con un nuevo récord en el MEP, mientras en los bancos hubo dispersión en la cotización oficial minorista.

Las cotizaciones financieras del dólar operaron por encima de $ 1000, en medio de otra suba generalizada de los títulos de referencia. El MEP a través del GD30 y el CCL mediante Cedear terminaron la jornada con avances de 1,8% y 3,3% para ubicarse por encima de $ 1011 y $ 1032, respectivamente.

En la plaza informal, el blue también operó alcista, por encima de la barrera psicológica de los $ 1000. El precio del billete registró un incremento de $ 70 (7%) respecto al cierre previo, por lo que quedó en $ 1050 en la punta de compra y $ 1070 en la de venta en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, en el mercado de futuros la cotización cotizó al alza en los contratos de todos los meses. En la posición a diciembre, el avance fue de apenas 0,17%, por lo que finalizó la jornada en $ 754, por debajo de los $ 800 que anunció el ministro de Economía tras el cierre de mercados.

Las reservas brutas, en tanto, cayeron por debajo de u$s 21.000 millones, su nivel más bajo desde principios del mes pasado. Las tenencias del Banco Central registraron una caída de u$s 97 millones y terminaron la jornada en u$s 20.920 millones, según estimó la entidad de manera preliminar.

DÓLAR OFICIAL



En el mercado oficial, varios bancos se adelantaron a las medidas y a partir del mediodía aumentaron las cotizaciones. En entidades como el Galicia, Santander, Supervielle y Patagonia, entre otras, el oficial minorista saltó hasta los $ 700 para la venta, mientras Banco Nación se mantuvo en 400,5 pesos.

En tanto, el tipo de cambio oficial terminó este martes en $ 366,45 en el mercado mayorista, en una jornada en la que se operaron apenas u$s 8,4 millones de contado, muy por debajo del volumen que habitualmente se negocia en esta plaza.

El Banco Central anunció esta tarde que a partir de mañana quedará sin efecto la disposición que publicó ayer, que exige a las empresas que acceden al mercado oficial de cambios a requerir autorización previa de la entidad para demandar divisas, lo cual mantiene a la plaza prácticamente paralizada.

Lo hizo a través de la Comunicación "A" 7916. La misma dispone dejar sin efecto la Comunicación "A" 7915, que fue publicada ayer. La nueva medida tendrá efecto a partir de la jornada de mañana, por lo cual la actividad en el mercado retomará la normalidad.

De esta manera, las nuevas autoridades del Central, ahora conducida por Santiago Bausili, anularon la restricción que dispuso ayer el ex titular de la entidad, Miguel Pesce, que aún se mantenía en el cargo a la espera de las designaciones oficiales de los nuevos funcionarios.



La restricción de ayer se dispuso de manera transitoria, a la espera de la llegada de los nuevos miembros del Directorio del Central y las primeras medidas oficiales. Por este motivo, ayer y hoy el mercado oficial de cambios se mantuvo prácticamente paralizado.