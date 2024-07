Dólar blue, MEP y CCL: qué va a pasar con su precio tras la disparada

La conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del Banco Central, Santiago Bausili, del viernes pasado una vez cerrado el mercado trajo incertidumbre y volatilidad a la plaza cambiaria.



Esa fue la razón por la cual el blue escaló de $ 1360 a $ 1400, mientras el MEP y el contado con liquidación terminaron 5% arriba, por lo que subieron en una rueda lo mismo de lo que rinde el plazo fijo a lo largo de todo un mes, hasta $ 1413, con una brecha del 55% contra el mayorista.

Para la analista Adriana Marinelli, esta suba obedece a las medidas anunciadas, por las cuales se carga al Tesoro con más deuda, que no cayó del todo bien, sobre todo a los bancos que sufrieron bajas importantes en Nueva York.

Caputo explicó a bancos cómo funcionará la "emisión cero"

Plazos fijos

"También afecta a ahorristas porque tendrían un respaldo de menor calidad crediticia al pasar respaldo BCRA a Tesoro. Tampoco ayudó la coyuntura internacional, con subas de tasas en los Estados Unidos y la deuda de los países de América latina sufrieron".

A su entender, hay un cúmulo de tensiones en máximos y mucho por hacer que no se disiparon con la conferencia de prensa del viernes y parece tampoco trajo sosiego al mercado la reunión con los bancos y la implementación de las nuevas letras.

Ingresos Brutos

"También trascendió que la eliminación de los pases afectaría ciertas arcas provinciales que los gravan con Ingresos Brutos, lo que fue una vuelta de tuerca impensada en un país donde el entramado normativo y tributario es una tela araña", completa.

Todo en momentos en que se acaba de aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal, con la moratoria y el blanqueo, que aún no se publicaron en el Boletín Oficial y esperan su rápida reglamentación.

Canje en cero

En las mesas, sin embargo, observan una noticia positiva: tanto el MEP como el CCL quedaron en los mismos valores, lo que significa que el canje es cero, que no hay nadie apurado por sacar dinero al exterior y que los que presionan son locales.

"Pareciera que la presión compradora de los importadores aflojó bastante. Momento ideal para bajar traer dinero del exterior o sacarlo hacia otros países a costo cero", revelan.

Mercado blue

Sobre el mercado informal, cuentan en el submundo que "hay manos raras en el blue, y el Gobierno no tiene manos amigas en ese mercado. Lo que vemos es mucha presión de compradores pesados, casi intencionales, incluso vinculados a la política", dicen.

Creen que la baja en los dólares financieros, y por consecuencia en el blue, puede llegar la semana que viene, a partir del 10 de julio, ya que el 9 se pagan los dólares de la renta de capital e interés de los Bonares y Globales.

Relanzamiento

La otra noticia favorable para el mercado es el pacto del 9 de julio, por lo cual es posible que ahí se vea un lanzamiento político pensando en 2025, lo que podría ayudar.

"Milei en el submundo financiero no tiene a nadie. No intervienen MEP ni CCL, ni intervienen en blue. Y no se descarta que el Gobierno elimine el parking de un día para la compra de dólares MEP para arbitrar rápido con el blue".

"Y que obliguen a los exportadores a liquidar los dólares del dólar blend en PPT, que es el mercado continuo. Una de las cosas que vimos es que los exportadores venden sus divisas, para no tirar abajo el precio, en la rueda bilateral, Senebi. El Gobierno lo sabe".

"Entonces el grueso de las exportaciones que van por Bolsa no compiten, se pactan, y eso afecta la formación de precios. Si logran hacer migrar esos dólares blend a PPT, que es el mercado continuo, desde Senebi, que es la rueda bilateral, podríamos ver un impacto tangible en la formación de precios. Además Senebi y PPT hoy no se arbitran", advierten los brokers.