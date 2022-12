Dólar blue a $ 700: el gurú de la City puso fecha a la nueva cotización récord

El analista financiero y gurú de la City Salvador Di Stefano anticipó el jueves una cotización récord del dólar blue a $ 754 para noviembre 2023, valor que se ubicará por debajo de la inflación del 120%.

"Sorprende ese valor porque te mata la nominalidad. Si yo te digo que el año que viene va a haber una inflación del 120 % no te asustás" , señaló el titular de la consultora que también lleva su nombre durante su participación en la Jornada Nacional del Agro (JoNAgro) .

Para Di Stefano, la cifra récord resulta "optimista" porque, en base a su pronóstico y contrario al oficial, la divisa que opera en el circuito paralelo "va a crecer menos que la inflación".

"La gente no se asusta ante los porcentajes, pero si ante los números redondos. Tomando la inflación de 113% nos da $860, no $750. Nadie pregunta por qué no pusiste $ 860. El $ 750 está rebajado para que no caiga mal" , continuó.

De acuerdo a la Presupuesto 2023 aprobado por el Congreso de la Nación, la suba de precios proyectada para el próximo año se ubicará alrededor del 60% , estimación que se acoplará a un aumento del 2 % del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y un déficit del 1,9%.

¿DÓLAR BLUE O INVERSIÓN EN INSUMOS?: LA RECOMEDACIÓN DEL GURÚ DE LA CITY PARA EL CAMPO



Salvador Di Stefano consideró que "no es momento de ahorrar en dólar blue" sino más bien redireccionar las inversiones a la compra de bienes o inmuebles que estén atados o referenciados en el dólar MEP.

"Si estoy en el campo, compraría insumos, vacas, madera, alambre, semilla, fertilizantes. En la ciudad, compraría un departamento, un terreno, bolsas de cemento. Trataría de tener cosas" , puntualizó.

Las definiciones del gurú de la City ya habían sido incluidas en su última columna de análisis de mercado, donde tildó a la divisa de mostrar hoy un "precio ganga" cuando la cifra de equilibro arroja valores aún más elevados.