Las compras del BCRA en caída: cuánto logró captar para reservas

Pese al dólar soja, el Banco Central sólo pudo comprar u$s 5,8 millones en el mercado oficial de cambios, gracias a los u$s 104,6 millones que liquidaron los agroexportadores sojeros en la rueda.

"Fue un mal día, pero vamos a llegar", reconocen dentro del gabinete económico que comanda Sergio Massa, que trata de sumar reservas para cumplir con el FMI.

Dólar soja

De todas formas, acumuló compras por casi u$s 345 millones en cuatro ruedas, gracias a que a partir de esta segunda fase del dólar soja hubo liquidaciones del sector por u$s 683 millones.

En el Banco Central tratan de aquietar las aguas, al observar este descenso en las compras y en la liquidación como un arranque normal para esta época del año.

Recuerdan que, en la primera jornada de diciembre 2021, se compraron 6,7 millones de dólares y después vinieron dos días de ventas por u$s 225 millones. De ahí que destaquen que la liquidación viene bien, ya que el complejo sojero tiene cinco semanas para liquidar los u$s 3000 millones de dólares y en cuatro días vendieron casi u$s 700 millones.

Demanda de dólares

Por otra parte, desde la autoridad monetaria subrayan que la demanda de dólares es alta a principio de mes y al final, por lo cual no ven nada raro, sino simples cuestiones de operación de mercado.

Desde la consultora 1816 observan que el nuevo esquema para los sojeros puede traer algo de calma de corto plazo a la deuda en pesos. Básicamente, un mercado menos saturado (ante el incremento de ingresos por retenciones) y la mayor liquidez volcada a instrumentos del Tesoro siembran algo de esperanza en diciembre.

Emisión implícita

Gonzalo Gaviña, asesor financiero de PPI, asegura que al Gobierno le está costando generar confianza y eso mete presión al mercado. "Sumado a esto, está la nueva versión del dólar soja, que por un lado trae tranquilidad a las reservas, pero que no deja de ser una emisión implícita porque se vuelcan pesos al mercado. Y con los pesos en manos, el argentino termina refugiándose en el dólar".

La realidad es que, a su entender, el inversor necesita medidas concretas, un plan económico que ordene a la macro. "Es difícil tener certidumbre en estas condiciones. Y en diciembre, se viene un vencimiento muy fuerte, con la sequía del agro como escenario de fondo", destacó.

Atención al CCL

Tras la implementación del nuevo dólar soja, aflojó el CCL, bajando de $ 330 a $ 323. Pero la pregunta que se hace el mercado es si será 'solo una baja muy puntual' para tomar después impulso, en un marco donde observan que estructuralmente no cambió nada.

"En este contexto, habrá que ver cuándo y cómo terminará este espiral de financiación y emisión, que se refleja en una base monetaria más amplia. En conclusión, es un escenario muy exigente el que tiene por delante el gobierno actual, especialmente considerando lo que está sucediendo a nivel externo", señala Gaviña.