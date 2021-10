Dólar ahorro: últimos días para comprar al precio más bajo del mercado

El dólar solidario lleva ya tres meses como la cotización más baja del mercado . Tras haberse mantenido por encima del dólar blue entre febrero y junio, y de haber superado a las cotizaciones financieras desde enero hasta julio, el dólar ahorro volvió a tornarse atractivo a medida que fue quedando relegado frente al avance del resto de las cotizaciones.

En ese contexto, no sorprende que la cantidad de personas que compran dólares en los bancos haya mostrado un crecimiento desde los mínimos de mayo, mes en el que tan solo 304.000 individuos utilizaron su cupo mensual de u$s 200. Tras ese piso, 443.000 personas compraron dólares en los bancos en junio, mientras que 690.000 hicieron lo propio en julio y 697.000 demandaron divisas en agosto.

Sin embargo, y pese a la fuerte presión cambiaria que llevó al dólar blue a marcar un nuevo máximo histórico de $ 196 este martes, la demanda pareciera haberse planchado en las últimas semanas.

"No vemos una aceleración", indican en una entidad. "Sin cambios. El que compra lo hace a principios de mes y es un universo muy chico el que quedó", coinciden en otra.

El hecho de que la demanda de divisas en los bancos no repunte podría resultar una curiosidad teniendo en cuenta que allí se paga por cada dólar unos $ 23 menos respecto de lo que abonarán quienes acudan al mercado informal (durante octubre el dólar ahorro se mantuvo en promedio unos $ 15 debajo del blue).

Más aún si se recuerda que quienes compran dólar ahorro pueden, además, solicitar la devolución del 35% del recargo a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o deducirlo del pago del Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, la explicación puede encontrarse en las actuales restricciones cambiarias . Es que por un lado, desde septiembre del año pasado el universo habilitado para acceder a divisas en el mercado de cambios se ha visto reducido de forma significativa.

Pero a ello debe sumarse que quienes acceden a dólares a través del "solidario" quedan imposibilitados a realizar operaciones de dólar MEP o contado con liquidación por 90 días. Esa restricción, en momentos de alta tensión cambiaria, y el cupo de solo u$s 200 mensuales parecen alejar a los ahorristas de aprovechar la brecha entre dólar ahorro y las demás variantes.

Últimos días



Quienes no hayan utilizado aún su cupo de u$s 200 correspondiente al mes de octubre aún tienen unos pocos días para hacerlo. Es que el mencionado límite se renueva pero no se acumula, por lo que deberán efectuar su compra antes del próximo viernes.