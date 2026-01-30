En esta noticia El contraste con noviembre

Diciembre revirtió parte del alivio que había mostrado el mercado cambiario minorista en noviembre, aunque el movimiento respondió principalmente a factores estacionales de fin de año y no a un retorno de la lógica de cobertura.

Según el Balance Cambiario del Banco Central, las “personas humanas” lideraron la demanda de dólares y registraron la mayor compra neta sectorial de moneda extranjera, con un saldo de u$s 2793 millones, impulsado por compras de billetes sin fines específicos.

El contraste con noviembre

En el último mes del año, las compras brutas de billetes ascendieron a u$s 2186 millones, mientras que las ventas se ubicaron en u$s 477 millones, lo que dejó un flujo neto ampliamente positivo para el canal minorista.

En noviembre, en cambio, las compras habían sido de u$s 1597 millones y las ventas de u$s 509 millones, en un contexto de fuerte descompresión tras el pico de tensión de octubre.

El economista Federico Glustein explicó a El Cronista que en diciembre la compra de dólares aumentó 63% respecto del mes anterior, con casi 400.000 agentes adicionales operando en el mercado.

Según señaló, el comportamiento fue consistente con la demanda estacional típica de fin de año, asociada a aguinaldos, mayor circulación de pesos y pagos corrientes, más que a un cambio estructural en las expectativas.

En términos interanuales, Glustein indicó que la posición de los agentes había sido vendedora por u$s 224 millones, mientras que en el último diciembre el Banco Central terminó con ventas netas por u$s 1822 millones.

En ese mismo período, unos u$s 2000 millones se canalizaron hacia personas humanas, reflejando un mayor acceso y uso del mercado oficial.

En el agregado, el Sector Privado No Financiero fue comprador neto de moneda extranjera por u$s 978 millones, un desempeño alineado con la estacionalidad habitual de diciembre, dijo Glustein.

A nivel del balance cambiario general, se registró un déficit de u$s 1565 millones, explicado principalmente por las salidas vinculadas a servicios. Aun así, las reservas internacionales aumentaron u$s 832 millones, impulsadas por la colocación del Tesoro por u$s 910 millones, aseguró el experto.

Glustein agregó que uno de los factores clave que permitió evitar un deterioro mayor del balance fue el fuerte ingreso de divisas del complejo oleaginoso, con ventas por u$s 1139 millones, en lo que calificó como uno de los mejores diciembres en mucho tiempo para el sector.

Sobre el frente comercial, Glustein dijo que mostró una reducción interanual, explicada por una caída de las importaciones por u$s 234 millones y un incremento de las exportaciones por u$s 935 millones. “Dentro de este último rubro se destacó el fuerte avance de las exportaciones de alimentos, que crecieron 42% interanual”, advirtió.

Para el experto, la menor dinámica del sector automotriz contribuyó a compensar parcialmente el balance general, aunque el ritmo importador se mantuvo elevado.

En términos interanuales, explicó, las importaciones de energía registraron una merma, asociada a una mayor producción local, lo que ayudó a moderar el rojo comercial, aunque sin revertirlo por completo.