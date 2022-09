Dólar ahorro: cuánto hay que ganar ahora para poder comprar

El aumento del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) a $ 51.200 desde este mes trajo consecuencias en la autorización para poder comprar el cupo de u$s 200 de dólar ahorro, ya que la mayoría de los bancos piden un sueldo neto equivalente al doble de esa cifra, o sea 102.400 pesos.

"Se puede bajar el déficit fiscal, pero hay un costo": la dura reflexión de Claudio Zuchovicki



Dólar soja: volvió a liquidar fuerte el campo y el BCRA siguió de compras



Dólar ahorro

En octubre, el salario mínimo, vital y móvil se incrementará a $ 54.550, por lo cual habrá que ganar $ 109.110 en mano, mientras en noviembre el SMVyM se irá a $ 57.900, por lo cual quedarán excluidos del cupo de u$s 200 todos aquellos empleados en relación de dependencia que cobren menos de $ 115.800 de bolsillo.

"Cada banco tiene su propia política, pero la mayoría tenemos el piso de dos sueldos mínimos, aunque hay algunos otros que piden hasta tres. Cuando se aumenta el sueldo mínimo, se actualiza en forma automática por sistema, entonces ahí se reajustan todos los parámetros para ver quién puede comprar y quién no", detalla un banquero.

El aumento del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) a $ 51.200 desde este mes trajo consecuencias en la autorización para poder comprar el cupo de u$s 200 de dólar ahorro, ya que la mayoría de los bancos piden un sueldo neto equivalente al doble de esa cifra, o sea 102.400 pesos.

"El banco tiene que evaluar a su cliente en el marco de las normas vigentes de conozca tu cliente", advierten en el Gobierno.

Papelerío

Las reuniones que habían tenido en su momento los bancos con el Central indican que no pueden hacer ingresos diferidos según informes comerciales de sus clientes, sino que deben ser sobre ingresos documentados. Deben pedir recibo de haberes si no acreditan salario ahí y constancia de monotributo, para chequear que gane según un perfil socioeconómico C2 para arriba.

Sólo quien tenga ingresos en blanco suficientes para ahorrar los dólares, no salir a revenderlos en el mercado ilegal, debería poder comprar: ahí es donde la torta se achica mucho.

En octubre, el salario mínimo, vital y móvil se incrementará a $ 54.550, por lo cual habrá que ganar $ 109.110 en mano, mientras en noviembre el SMVM se irá a $ 57.900, por lo cual quedarán excluidos del cupo de u$s 200 todos aquellos empleados en relación de dependencia que cobren menos de $ 115.800 de bolsillo.

Clase media alta

"Tenemos que elegir en qué lugar de la clase media cortamos: si en la clase media media (C2) o en la clase media alta (C1)", revelan en la City.

"Lamentablemente en este sentido no hay consenso entre los bancos: cada uno fija sus políticas. Lo que están haciendo la mayoría es poner el equivalente a dos salarios mínimos para quien acredite haberes y tres para el resto", detallan.

Dólar Netflix

El otro problema es que si alguien gastó u$s 10 en Netflix o en Apple, por ejemplo, la operación le sale rechazada, entonces tiene que probar con u$s 190 a ver si lo dejan, o con u$s 180, porque el BCRA no dice el monto que la persona tiene habilitado, como sí ocurría durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que la AFIP autorizaba un monto.

Además, se les sigue negando la compra de dólar ahorro al empleado de una compañía que haya pedido el ATP, aunque no trabaje más en esa empresa, y haya sido eso hace más de dos años.