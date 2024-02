"Devaluación en...": la advertencia del mercado para los próximos meses

Tras la devaluación de más del 50% llevada a cabo en diciembre por el ministro de Economía Luis Caputo, la cual llevó el dólar oficial de los $ 400 a $ 800, el Gobierno dispuso una actualización de esta divisa a una velocidad del 2% mensual.

Sin embargo, en un escenario con una inflación que corre en torno al 20% por mes -25,5% para diciembre y proyecciones de un 20% para enero y un 18% para febrero, según el REM- el crawling peg (microdevaluaciones diarias) queda muy por detrás.

Gracias al "sinceramiento cambiario y el esquema 80%/20% aplicable a la liquidación de exportaciones, el Banco Central logró consolidar su posición compradora", explica en su último informe de reservas la consultora LCG.

Así, este saldo comprador por u$s 3.272 millones, más "el desembolso del FMI (neto de pagos de capital al mismo) por u$s 2.579 millones y la recomposición de los depósitos en dólares en encajados en el BCRA (u$s 680 millones)" empujaron un aumento en las reservas.

Pese a esto, los especialistas advierten por el impacto del atraso cambiario, el cual señalan que ya se refleja en el acumulamiento de reservas: "El promedio diario de compras se redujo sensiblemente de u$s 207 millones en diciembre a u$s 149 millones en enero".

Esto se evidenció a fines del mes pasado, cuando el Central cortó con una racha de 35 jornadas de compras el pasado 31 de enero, la primera vez desde la asunción de Milei,

En este marco, desde LCG advirtieron que el crawling peg del dólar oficial al 2% mensual "eleva la expectativa de devaluación en el corto plazo" . Por ende, el Gobierno podría modificar el esquema pronto para evitar esto.

Aunque desde el Palacio de Hacienda señalan que el overshooting del oficial impulsado por la devaluación de diciembre fue superior al necesario para generar un "colchón" para meses próximos, el valor del dólar -hoy a $ 849 para la venta- va quedando atrasado de a poco.

Tal como relevó el economista Salvador Vitelli a través de sus redes sociales, "considerando la inflación del REM y el crawling peg descontado en futuros", el tipo de cambio real a precios del día de la devaluación (cuando el oficial pasó de unos $ 460 para la venta a $ 830) en los próximos meses sería de:

Febrero: $ 509

Marzo: $ 475

Abril: $ 478

Mayo: $ 476

Junio: $ 484

Así, para el mes que viene el oficial se acercaría al valor pre-devaluación y, en caso de que no se acelere el esquema de crawling peg o se aplique una nueva corrección más brusca del dólar oficial, continuará cayendo mes a mes.

Se espera que esto continúe afectando la acumulación de reservas, la cual seguirá "resintiéndose en la medida que la corrección del crawling del 2% se perciba más cercana, y por el hecho de que los importadores comienzan a acceder al MULC autorizados por el BCRA", agrega en este sentido el informe de LCG.

Aún en este escenario, desde la consultora creen que 2024 presenta ciertas ventajas respecto al 2023 como el final de la sequía, que "implicaría mayores exportaciones por u$s 20 millones, y la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner", lo que mejorará la balanza energética de este año unos u$s 3,5 millones.

"Ambos ayudarían a restar presión sobre las reservas". Sin embargo, también se acentuarán los compromisos de deuda este año: "Comienzan a amortizar los bonos reestructurados y el step up de los intereses se vuelve más agudo. Sobre esto se suman pagos netos al FMI por u$s 2,3 millones en lo que resta del año".

"No creemos que en este contexto el BCRA tenga margen para sostener el atraso del tipo de cambio por un período prologando" , concluye el informe.

Y, en cuanto al cepo y la corrección del oficial, cierra: "Vemos como probable que el dólar oficial vuelva a corregirse más temprano que tarde y que el BCRA se vea obligado a sostener los controles sobre el mercado de cambios por lo menos durante todo el primer semestre, hasta tanto pueda consolidar el proceso de acumulación de reservas".